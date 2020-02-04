3 миллиона штук в день: из-за коронавируса в Ижевске выросло производство медицинских масок

Четыре сотни погибших, 20 тысяч заразившихся. С каждым днем ситуация с короновирусом становится все страшнее. Наших туристов вывозят из Китая, магазины отказываются от китайской продукции, а люди тем временем запасаются медицинскими масками в надежде спастись от вируса. Одно из предприятий, которое производит защитные маски, находится в Ижевске.

Тонкости производства

Мы связались с представителями «Уралпроммеда» (именно это предприятие отвечает за выпуск масок). Они признались прямо – несколько лет производство простаивало, но сейчас из-за ажиотажа возобновилось. На заводе работает несколько станков. Производится примерно 3-3,5 млн масок в день. Быстро нарастить производство невозможно.

- У нас все оборудование готово, мы уже начинаем работать. Но если начинать производство с нуля, то заказать, привезти, настроить и отладить станки придется полгода. Еще полгода понадобится, чтобы сделать регистрационное удостоверение, - прокомментировали на заводе.

Заказывают даже из Китая

В день на заводе получают около 100 заявок на маски со всей России, а также из Казахстана и даже Китая. Ажиотаж начался с прошлого понедельника.

- Раньше была низкая цена, и это было нецелесообразно. Раньше маска стоила 70-80 копеек, сейчас – 15 рублей, - пояснили нам на заводе.

Из-за ажиотажа на заводе даже приходится отказываться от многих заказов. Сейчас маски будут поставлять только по России. Прямых поставок за рубеж пока не планируется.

- Раньше маски заказывали только аптеки, санатории, фирмы, которые участвуют в аукционах и поставляют маски в больницы. Сейчас к заказчикам добавились китайские фирмы. Но от этих заказов мы, скорее всего, откажемся, - прокомментировали на предприятии, объяснив, что просто не справятся с объемом заказов.

Как ижевчане спасаются от коронавируса?

Тем временем мы спросили у ижевчан, что они делают, чтобы защититься от коронавируса.

85% - ничего не делают

4% - тщательнее моют руки

3% - перестали заказывать вещи на китайских сайтах

2% - промывают нос себе или ребенку после прихода домой

2% - на всякий случай купили маски в аптеке

2% - отменили поездку в Азию

1% - начали принимать витамины и иммуностимуляторы

1% - едят больше чеснока, носят его с собой

*Опрос проводился в группе в социальных сетях. В нем принял участие 931 человек.

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