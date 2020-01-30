Жителей Удмуртии, заболевших после поездки в Китай, проверяют на коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:49:35+03:00

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За последнее время несколько жителей Удмуртии, побывавших в Китае, обратились в поликлиники с симптомами ОРВИ. Об этом рассказала Ирина Корюкова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по республике.

- Мы наблюдаем за людьми, которые возвращаются из Китая – именно за теми, кто обратился в больницы с жалобами на симптомы ОРВИ, - объясняет эксперт. – Врачи обязательно опрашивают пациента, не выезжал ли он в Китай или другие страны, в которых зарегистрировано данное заболевание. Кроме того, усилен контроль за противоэпидемическими мероприятиями в детских учреждениях, лечебных учреждениях и местах общего пользования. Это также касается транспорта: общественного, железнодорожного и авиатранспорта.

Точное количество пациентов, оказавшихся под особым контролем, пока не называется – сейчас ведется сбор статистики, однако специалисты говорят о единичных случаях. На сегодняшний день ни одного заболевшего коронавирусом в Удмуртии не выявлено.

Напомним, вспышка ранее неизвестного заболевания началась в Китае в конце декабря, а 29 января Роспотребнадзор России сообщил уже о 5999 заболевших и 132 умерших. На данный момент подтвержденные случаи есть еще в 15 странах, но Россия к ним не относится.

Сейчас российские ученые уже разработали экспресс-тесты, позволяющие быстро диагностировать коронавирус 2019-nCoV. Они уже направлены в 15 регионов России. По информации регионального Роспотребнадзора, Удмуртии нет в их числе, так как она не относится к приграничным территориям. Тем не менее, диагностика для определения коронавирусных инфекций существует и занимает не более одного дня. Кроме того, все пациенты, побывавшие незадолго до болезни в Китае, остаются под наблюдением врачей минимум 14 дней.

Роспотребнадзор призывает жителей Удмуртии внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU