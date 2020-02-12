«Экономить на платье - преступление»: ижевчанка шьет свадебные наряды, которые покупают в Европе

Еще 4 года назад ижевчанка Елена Попова шила одежду на дому и радовалась каждому заказу. А сегодня она - успешный дизайнер, покоривший Европу. Как ей удалось стать «кутюрье года», сколько человек в ее команде и что нужно, чтобы завоевать сердца модниц, выяснила «Комсомолка».

Путь к собственному бренду

По образованию Елена - портной и дизайнер. Долгое время они шила лишь повседневную одежду. Но однажды вместо привычных офисных костюмов со швейной машинки Елены выпорхнуло вечернее платье. Тогда она решила создавать прекрасное. Открыла свое ателье и стала искать клиентов, которым нужны свадебные и вечерние платья, корсетные изделия.

Средний ценник за платье от 20 000 до 40 000 рублей за имеющуюся модель. Фото: Диля Ахмадишина

В 2016 году Елена выиграла региональный этап конкурса «Кутюрье года» и получила грант на участие в выставке в итальянском городе Пиза. Там платья нашего дизайнера получили высокую оценку.

- Нам сказали, что нужно срочно выходить на опт, чтобы продавать такую красоту по всему миру, - вспоминает Елена.

Советом девушка воспользовалась сразу: наладила поставку тканей из Китая и Турции и запустила оптовое производство. Свадебные платья начали выпускаться сразу под двумя брендами - Estelavia* и Lula Kavi*.

- Бренд Estelavia более классический, - делится ижевчанка. - А Lula Kavi создается в очень модном сейчас направлении - бохо.

Платья пришлись по вкусу прекрасным россиянкам, казашкам, белорускам, узбечкам, чешкам, хорваткам, немкам, литовкам… Все благодаря уникальному дизайну, удобным лекалам и цене.

Платье, сшитое на заказ, может стоить и 100 000, и 150 000 рублей, в зависимости от желания и возможностей невесты. Фото: Диля Ахмадишина

Модели со всей страны

Сегодня в штате Елены работает более 30 человек: все они занимаются раскроем, пошивом, выкладкой кружева и декорированием. Сама девушка отвечает за дизайн и технологию, а ее муж - за сбыт, продвижение, распространение, стратегию и другие «глобальные вещи».

- После выпуска коллекции все платья снимают на моделях в разных уголках Земли, - говорит ижевчанка. - Одну коллекцию мы фотографировали на острове Тенериф, там жили две недели, другую - в Баку, еще одну - в Дубае. У нас уже сложившаяся бригада: фотографы, визажисты.

Моделей Елена приглашает из Самары или Крыма: ижевские девочки не подходят по типажу.

- После того как фото сделаны, выпускаются каталоги и запускается коллекция, - говорит она.

Елена уверена, что экономить на платье - настоящее преступление Фото: Диля Ахмадишина

«Экономить на платье - преступление»

Цены на платья брендов Елены Поповой начинаются от 20 тысяч рублей на готовое изделие. Верхнего порога нет: все зависит от бюджета заказчика. При этом взять в аренду такие наряды нельзя.

- Я бы сказала, что взять платье напрокат - это очень унизительное мероприятие. Каждая девчонка уникальна. В нашей жизни есть только два повода надеть платье - свадьба и выпускной. Поводов не так много, и экономить на платье в такой день - просто преступление. Потому что потом будешь вспоминать этот день всю жизнь. Фотографии будешь показывать своим детям. Мои дети смотрят на мое свадебное платье и с восторгом говорят: «Мама, у тебя такое шикарное платье». Это же пример с матери, и дальнейшая их жизнь строится по образу и подобию. Нужно думать о будущем.

Сегодня платья Елены покупают и в Германии, и в Чехии Фото: Диля Ахмадишина

При выборе любой одежды Елена советует девушкам прислушиваться к внутренним ощущениям. Многие порой отказываются от вещи, которая нравится, в пользу той, которую советуют приобрести подруги.

- Не следуйте чьим-то советам, - советует ижевчанка. - А при выборе платья вообще слушайте только себя, потому что, общаясь с девочками, очень часто натыкаюсь на то, что чье-то мнение задавливает их личное желание и предпочтения. Получая на выходе платье, они не совсем довольны, потому что это не их выбор. Слушайте себя, это очень ценно.

Сама Елена в качестве повседневного стиля выбирает кэжуал: ей важно чувствовать себя комфортно, поэтому и вещи она предпочитает свободного кроя.

В Ижевске платья Елены можно купить в ТЦ «ЦУМ» Фото: Диля Ахмадишина

Стильно - не значит дорого

Человеку со вкусом, считает Елена, можно выглядеть стильно и при минимальных затратах. Например, закупаться в масс-маркетах.

Фото: Диля Ахмадишина

- Там бывают хорошие вещи с неплохим дизайном. В наше время мода очень быстрая, как фастфуд - фастфэшн. Она нацелена на то, чтобы вещь поработала и отжила свое, - говорит ижевчанка. - Вместе с тем люди, которые понимают в качестве и стиле, начали возвращаться к услугам швей-портных, к частному пошиву. Даже мой пример: у меня есть одежда, которую я сшила себе десять лет назад и ношу ее до сих пор. Эти вещи всегда актуальны.