Где ижевчанам отметить День святого Валентина?

Посетить гончарную школу

14 февраля в школе пройдет несколько мероприятий, которые можно посетить со своей второй половинкой. Так, с 13:00 до 16:00 состоится мастер-класс «Чайная пара» или «Кружка + ложечка-сердце» (18+). А с 13:30 до 15:30 вас ждут на мастер-классе «Монстера» + брошка Монстера» (18+).

Где: ул. Красногеройская, 63Б

Когда: 14 февраля, с 13:00 до 18:00

Стоимость: «Чайная пара» или «Кружка + ложечка-сердце» – 1600/1400* руб. (если придете со второй половинкой, то 1200 руб. с человека). «Монстера» + брошка Монстера» – 1300/1100 руб. (если придете со второй половинкой, то 1000 руб. с человека)

Контакты: запись по телефону 77-66-77

Дополнительные услуги: с 16:00 до 18:00 можно организовать гончарное свидание только для вас двоих (стоимость: 4 500 руб.).

*Первая стоимость для тех, кто не был в школе ни разу, вторая - сумма для учеников

Фото: vk.com/kolokolschool_izh

Поучаствовать в романтическом квесте

14 февраля, в День влюбленных, в Государственном русском драматическом театре Удмуртии можно будет посмотреть комедию «Двенадцатая ночь» (12+). Все ее персонажи думают, говорят, мечтают только о любви. В первой же реплике герцога Орсино, с которой начинается эта пьеса Шекспира, слово «любовь» встречается 5 раз!

Но чтобы погрузиться в любовную стихию с головой, советуем прийти в театр пораньше, чтобы успеть принять участие в очень романтичном квесте. Он называется «Одна судьба у наших двух сердец», и это только одно из любовных признаний Шекспира. Выполняя неожиданные задания под чутким руководством наших артистов, можно собрать гораздо больше любовных признаний из комедий и трагедий великого поэта.

Где: ул. М. Горького, 71

Когда: 14 февраля

Стоимость: от 500 рублей

Контакты (билетная касса): 60-90-15

Увидеть кинопремьеру

В День всех влюбленных на экраны выходит фильм «Лед-2» (6+) с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой (первый «Лед» (12+) всего за 12 дней собрал больше миллиарда в прокате). После событий первой части фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке… Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках!

Где: «Империя Грёз», «Синема Парк», «Россия», «Алмаз Синема Роликс», «Киномакс»

Когда: 14 февраля

Стоимость: от 140 рублей

Фото: kino-teatr.ru

Покататься на катке

Дискотека на коньках «Олимпийский лед: найди свою любовь» (0+) пройдет 14 февраля. Вас ждут спортивно-развлекательные мероприятия, лотереи и розыгрыши, мастер-классы от юных фигуристов и хоккеистов, а также конкурсы и развлечения от аниматоров.

Где: ул. Удмуртская, 222а, Ледовый дворец «Олимпиец»

Когда: 14 февраля, с 18:00 до 21:00

Стоимость: вход 200 рублей

Дополнительные услуги: для влюбленных будет работать импровизированный загс. Каждый желающий сможет сделать мгновенные фотографии в фотобудке, посетить лекторий от психолога, принять участие в массовых танцах и флешмобах.

Кроме этого праздничные катания (0+) пройдут и в парке Кирова, на «Мишкином катке». «Парки Ижевска» ждут на волшебный праздник всех влюбленных, а также тех, кто еще не нашел свою половинку, чтобы встретить ее на самом большом катке под россыпью гирлянд!

Где: ул. Кирова, 8

Когда: 14 февраля, с 18:00 до 20:00

Стоимость: взрослые - 200 рублей, дети (до 10 лет) - 100 рублей. Со своими коньками вход бесплатный

Дополнительные услуги: гостей также ждут дискотека с диджеем и зажигательным ведущим, фотограф, аниматоры и множество конкурсов с призами.

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Романтические вечера в кафе и ресторанах

Фото: pixabay.com

«Веранда на Даче»

14 февраля в кафе будет царить романтическая атмосфера. Гости смогут насладиться изысканной европейской кухней и богатой барной картой. С 19:00 будет играть живая музыка (гитарист Григорий Шапошников).

Где: ул. Береговая, 1

Контакты: 68-11-11

Кафе «Город»

В День всех влюбленных вас ждет живой вокал, романтическая обстановка, комплимент от шеф-повара и специальный гость вечера – очаровательный Мим.

Где: ул. К. Маркса, 177

Контакты: 51-05-25

Ресторанный комплекс «Династия»

День святого Валентина в ресторанном комплексе «Династия» - это живой вокал, диджей, специальные сеты для двоих от шеф-повара, фотобудка и изысканный десерт каждой паре.

Где: ул. Удмуртская, 273

Контакты: 45-38-41

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