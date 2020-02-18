Фото: на Центральной площади Ижевска демонтируют ледовый городок

18 февраля стало известно о начале демонтажа ледового городка на Центральной площади Ижевска. Фотограф «Комсомолки» побывал на площади и запечатлел последние очертания городка, а также в его объектив попали рабочие с пилой, которые беспощадно ломали уже чуть подтаявшие фигуры.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Сначала фигуры распиливают рабочие, а остальное сносит трактор.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

18 февраля планируют убрать фигуры на верхней части площади, а 19 февраля рабочие примутся за демонтаж городка на площадке у КЦ "Россия".

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Напомним, 28 декабря 2019 года состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка.