Фото: на Центральной площади Ижевска демонтируют ледовый городок
18 февраля стало известно о начале демонтажа ледового городка на Центральной площади Ижевска. Фотограф «Комсомолки» побывал на площади и запечатлел последние очертания городка, а также в его объектив попали рабочие с пилой, которые беспощадно ломали уже чуть подтаявшие фигуры.
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Сначала фигуры распиливают рабочие, а остальное сносит трактор.
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
18 февраля планируют убрать фигуры на верхней части площади, а 19 февраля рабочие примутся за демонтаж городка на площадке у КЦ "Россия".
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Напомним, 28 декабря 2019 года состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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