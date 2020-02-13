2020-02-13T09:42:20+03:00
Недвижимость

Прощай, УК: как ижевчанам сменить «управляйку» и снять старшего по дому

Мы собрали простой алгоритм как сделать это без лишних проблем
Дмитрий Бикин
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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«Старший по дому ничего не делает», «УК не чистит двор», «В подъезде не убираются», «Как избавиться от них?!» – вот лишь малая часть вопросов, которые регулярно поступает в редакцию «Комсомолки». Если решить проблемы со председателем дома или УК мирным путем нереально, единственно правильное решение – просто сменить их. Вместе с председателем «объединения советов домов Удмуртии» Александром Евсеевым мы собрали для вас алгоритм того, как это сделать – просто и без лишних проблем.

Как сменить УК?

Просто так расторгнуть договор со своей УК нельзя. Он должен либо закончиться, либо «управляйка» должна его серьезно нарушить – например, не переводить деньги на услуги ЖКХ, как это было с Городской УК. В этих случаях можно задуматься о смене. Чтобы ее провести, необходимо:

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Как сменить старшего по дому?

Если председатель дома перестал устраивать жильцов, а расставаться со своим постом не собирается, то его можно легко снять при помощи того же самого собрания:

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Причины для разрыва отношеий могут быть разные. Мы узнали у ижевчан, чем их не устраивает работа УК на сегодняшний день*:

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

*Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск» 5.02.2020. В опросе приняло участие 430 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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