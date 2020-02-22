Мама юного участника шоу «Лучше всех!» из Ижевска: «Когда сын засунул руку в аквариум, я сама испугалась!»

На Первом канале 16 февраля в программе «Лучше всех» (0+) показали пятилетнего жителя Ижевска Степана Щепина, который рассказал ведущему шоу Максиму Галкину об аквариумных рыбках.

Началось с игры

Как пояснила мама Стёпы Евгения, мальчик увлёкся рыбками в два года, когда ему подарили игру, в которой нужно было определить 35 морских обитателей. Родители читали ему про каждую рыбку – где она живет, чем питается, и ребенок впитывал эти знания, точно губка. Аквариумистов в семье никогда не было, но аквариум мальчику пришлось все-таки подарить – попросил на Новый год.

- О программе «Лучше всех!» мы услышали от знакомых, которые то и дело советовали Стёпу туда отвезти. Мы сами телевизор не смотрим – дома его даже нет, - рассказала Евгения Щепина.

Фото: архив героев материала (предоставлено Первым каналом)

Интерес взял верх, и мама юного ихтиолога стала искать информацию в Интернете. На сайте передачи она оставила заявку, и вскоре ей действительно позвонили из «Останкино», чтобы пригласить на кастинг. Стёпе тогда было всего три года.

Со второго раза

- Детей заводили в студию по одному, сажали перед камерой и задавали разные вопросы, - вспоминает Евгения. - Я не знаю, что там происходило. Когда Стёпа вышел, нам сказали, что мальчик хороший, но не замотивированный: даже не знает, куда приехал. А я, признаться, и сама тогда не понимала, куда мы приехали. Мы ничего не готовили, даже не знали, нужно ли что-то готовить. В общем, в тот раз нас не взяли.

Второй раз Щепины поехали на кастинг уже в Уфу - целенаправленно, подготовив целый доклад про рыбок. И в этот раз прошли! В Москву семью пригласили на неделю: два дня шли репетиции и четыре – съемки.

За кулисами

- На самом деле эта передача - сплошная импровизация, нет никаких сценариев, - говорит Евгения. - Репетиции подразумевают, что ребенок выходит на сцену, садится на диванчик, пробует пройтись с микрофоном. Что будет в номере, ребенок сам не знает. Только у певцов и танцоров своя программа.

Фото: архив героев материала (предоставлено Первым каналом)

Ролик со Стёпой снимали два дня: отдельно беседа на диване и отдельно номер с определением рыбок. При этом мальчик не знал, какие рыбки будут в аквариумах.

- Рыбы легкие были, мы даже расстроились, - вздыхает мама Стёпы. - Мы-то готовились определять более сложные виды. Но это понятно: рыб привезли из Москвариума, конечно же взяли самых неприхотливых. Кстати, готовили эти аквариумы два часа: наливали воду, запускали рыб, чистили стекла. Минут 20 от силы заняли съемки, а потом на час объявили перерыв, чтобы пересадить рыб и слить воду.

«Сама аж подпрыгнула!»

По словам Евгении, Максим Галкин произвел на ребенка очень хорошее впечатление, хотя пообщаться с ним долго не удалось:

– График съемок очень жесткий. Только ребенка отсняли – Максим Галкин сразу уходит за кулисы, где его гримируют и переодевают. Ребёнок видит его только во время съемок, на репетициях его нет. Но он сразу очень хорошо к себе располагает. Конечно, был момент, когда он Степу напугал, предложив потрогать морских звезд – это даже зрители заметили. Я аж сама подпрыгнула, и Стёпа был готов расплакаться. Случилась пауза – потом её вырезали. Но потом ведущий сам выровнял ситуацию, да и Стёпа взял себя в руки, так что впечатление все равно осталось очень хорошее.

Фото: архив героев материала (предоставлено Первым каналом)

«Строго секретно»

Как рассказала Евгения, дорогу и проживание герои передачи оплачивают сами, кроме того, они подписывают договор о том, что до выхода выпуска с их участием не будут распространять информацию о съемках. В студии с этой целью даже запрещены мобильные телефоны – чтобы у родителей не было соблазна запечатлеть своих детей на сцене и потом «по секрету» переслать друзьям.

- Но вообще нас очень порадовало отношение редактора и съемочной группы, - улыбается Евгения. - К Стёпе все очень прониклись. В свободное время нас даже пригласили в Москвариум и на шоу касаток. Пока мы не планируем участвовать в других шоу – тема у нас слишком специфическая. Но самому Стёпе очень понравилось, и он теперь хочет попасть на «Лучше всех!» снова. А я считаю, что такой опыт импровизации перед камерой очень полезен для ребенка.

Знаток аквариумных рыбок Степан Щепин из Ижевска. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 16.02.2020.Степан Щепин, 5 лет, Ижевск. Юный ихтиолог, знает всех аквариумных рыбок: и щетинозубов, и крапчатых сомов, и даже амазонских речных скатов.

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