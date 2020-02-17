2020-02-17T10:26:30+03:00
Общество

Пятилетнего мальчика из Ижевска показали в программе «Лучше всех» на Первом канале

Программа прошла 16 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

На Первом канале 16 февраля в программе «Лучше всех» (0+) показали пятилетнего жителя Ижевска Степана Щепина.

Степан рассказал ведущему шоу Максиму Галкину об аквариумных рыбках.

- Живу в городе Ижевск. Я был маленький и не помню, как начал разбираться в рыбках. Дома у меня тоже есть аквариум и я их различаю по цвету и форме. Первое воспоминание было, мне было 4 года, и мы ходили в поход с дедушкой, - рассказал Степан.

Максим Галкин предложил рассказать всем про аквариумных рыбках на сцене. С чем он с легкостью справился и даже потрогал морскую звезду.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще одна победа! "Ижсталь" на выезде обыграла команду из Кургана.

- Внимание! Из-за ремонта теплосети в Ижевске ограничат движение на одном из участков.

- Поздравляем! Ульяна Кайшева заняла третье место на этапе кубка IBU.

Знаток аквариумных рыбок Степан Щепин из Ижевска. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 16.02.2020.Степан Щепин, 5 лет, Ижевск. Юный ихтиолог, знает всех аквариумных рыбок: и щетинозубов, и крапчатых сомов, и даже амазонских речных скатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Удмуртии
Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш
Обвиняемых в двойном убийстве на улице Холмогорова в Ижевске доставили в Удмуртию из Белоруссии
Tele2 запустила облачные игры на 5G с NVIDIA
Впервые в Удмуртию привезут скрипку Моцарта
Пятилетнего мальчика из Ижевска показали в программе «Лучше всех» на Первом канале
Завод «Ижсталь» увеличил объем экспорта в страны СНГ
Жители Удмуртии стали жертвами мошенника из Краснодара
ХК «Ижсталь» на выезде обыграла команду из Кургана
Водитель из Удмуртии погиб на трассе в Башкортостане
Из-за ремонта теплосетей в Ижевске ограничат движение по нескольким улицам
Биатлонистка из Удмуртии заняла третье место на этапе кубка IBU
Жителя Ижевска осудят за ДТП, в котором пострадала его жена
Житель Удмуртии взломал сайт пединститута
Пешеходный переход на ул. Щорса появится в Ижевске
Зоопарк Удмуртии перейдет на весенний режим
Житель Удмуртии напал на следователя
«Совесть не позволяет сидеть и ничего не делать»: японцы сняли фильм про уроженку Ижевска Алину Загитову
Около 200 участников и перекрытые улицы: зимний велопарад прошел в Ижевске
Ижевчанин победил в «Своей игре» на НТВ
Самец рыси из Ижевска нашел московскую невесту
Памятник композитору Чайковскому появится в Ижевске
Ижевчанку подозревают в краже денег у собственного деда
Животных вакцинируют от бешенства в неблагополучном районе Ижевска
Ремонт в городской больнице №8 в Ижевске заканчивается
Премьера фильма «Калашников» состоится в Ижевске 15 февраля
Уроженку Удмуртии, которая находилась в федеральном розыске, задержали в Астрахани
Три поддельные купюры нашли в Удмуртии