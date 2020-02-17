Пятилетнего мальчика из Ижевска показали в программе «Лучше всех» на Первом канале

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:26:30+03:00

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На Первом канале 16 февраля в программе «Лучше всех» (0+) показали пятилетнего жителя Ижевска Степана Щепина.

Степан рассказал ведущему шоу Максиму Галкину об аквариумных рыбках.

- Живу в городе Ижевск. Я был маленький и не помню, как начал разбираться в рыбках. Дома у меня тоже есть аквариум и я их различаю по цвету и форме. Первое воспоминание было, мне было 4 года, и мы ходили в поход с дедушкой, - рассказал Степан.

Максим Галкин предложил рассказать всем про аквариумных рыбках на сцене. С чем он с легкостью справился и даже потрогал морскую звезду.

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Знаток аквариумных рыбок Степан Щепин из Ижевска. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 16.02.2020.Степан Щепин, 5 лет, Ижевск. Юный ихтиолог, знает всех аквариумных рыбок: и щетинозубов, и крапчатых сомов, и даже амазонских речных скатов.

ИСТОЧНИК KP.RU