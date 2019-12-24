Вакцинация детей – тема, которая волнует многих родителей. Чтобы помочь им ответить на самые распространенные и важные вопросы, Общественная палата города Ижевска обратилась к специалистам Минздрава, Роспотребнадзора и представителям научного сообщества.

Что нужно знать о вакцинации детей?Фото: Архив «КП» в Ижевске

Что такое иммунитет?

Иммунитет – это способность организма сопротивляться инфекциям. Он может быть естественным или искусственным.

Естественный иммунитет формируется после того, как человек перенес инфекцию (например, корь или ветряная оспа). Иммунная система «запоминает» возбудителя и в следующий раз уничтожает его гораздо быстрее, не позволяя болезни развиться снова. А вот искусственный иммунитет образуется при вакцинации - специальном введении ослабленных или мертвых вирусов или микробов.

Для чего нужна вакцинация?

Она помогает приобрести иммунитет всем, кто еще не переболел инфекцией. Это позволяет избежать самого заболевания и часто возникающих осложнений на фоне заболевания – человек получает защиту от определенной инфекции, но с гораздо меньшим риском для здоровья.

Эпидемий уже нет, для чего прививаться?

Благодаря массовой вакцинации, во всем мире исчезла натуральная оспа, резко снизилась заболеваемость особо опасными инфекциями, такими как сибирская язва, чума, холера, тифы, бешенство. С 60-70-х годов в России нет эпидемий полиомиелита, кори, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, и других инфекций. Все благодаря иммунной прослойке – т.е. всем людям, привитым от большинства инфекций. Они не восприимчивы к инфекции и не способны ее передавать. В результате создается барьер, останавливающий дальнейшее распространение инфекции на определенной территории. Но если перестать делать прививки, то иммунная прослойка очень быстро исчезнет, и эпидемии возобновятся.

Кто и как проверяет вакцины?

Государство гарантирует, что вводимые ребенку вакцины настолько безопасны, насколько это вообще возможно. Мониторинг качества вакцин, уже находящихся в использовании, проводит Росздравнадзор. Эффективность и безопасность разрабатываемых препаратов оценивает Научный центр экспертизы средств медицинского назначения Минздрава России. Соответствие условий производства требованиям GMP проверяет Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик.

Все вакцины, применяемые на территории России, проходят обязательную сертификацию. По этой причине врач не может и не обязан по законодательству давать какие-либо дополнительные расписки о качестве препарата.

Все вакцины, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации, соответствуют требованиям Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Что входит в состав вакцины? Безопасны ли компоненты?

Состав вакцин указан в инструкции по применению. В него входят ослабленный или убитый возбудитель заболевания (либо его часть), консерванты и стабилизаторы, которые необходимы для длительного хранения вакцины, и в тоже время безопасны для организма.

Можно ли самостоятельно проверить состав вакцины, которую будут вводить ребенку?

Так как качество вакцин проходит строгий контроль, дополнительные проверки лишены смысла.

В соответствии с санитарным законодательством перед вакцинацией медицинский работник проводит оценку целостности упаковки и ампулы, а также оценивает прозрачность, цвет содержимого, наличие посторонних включений, сроки годности и соответствие упаковки и ампулы.

Может ли вакцинация привести к осложнениям? К каким? В каких случаях?

Риск осложнений от вакцинации в сотни и десятки раз ниже, чем риск при соответствующих инфекционных заболеваниях.

Самой реактогенной вакциной, после которой развивались осложнения, – была вакцина против натуральной оспы.

Неблагоприятные события (или осложнения) после прививки делятся на легкие, средние и тяжелые. По предполагаемой причине развития выделяют:

1. Обусловленные действием вакцины,

2. Обусловленные нарушением качества вакцины,

3. Ошибками при проведении иммунизации,

4. Психологические (страх, беспокойство),

5. И совпавшие по времени с прививкой (случайные заболеваний или обострения хронического процесса).

Не следует путать осложнения – тяжелые последствия для здоровья (например: анафилактический шок, судороги, тромбоцитопении, вакцинассоциированный полиомиелит, БЦЖит) – с нормальной реакцией на прививку, которая допустима при вакцинации и указана в инструкции по применению лекарственного препарата.

Как доказать, что прививка ухудшила здоровье ребенка?

По закону ребенок после вакцинации наблюдается в поликлинике не менее 30 минут. Это делается для того, чтобы исключить немедленные тяжелые аллергические реакции.

Далее ребенок наблюдается в зависимости от вида вакцины, на следующий день либо на 2-7 сутки, после БЦЖ – ежеквартально.

Если родитель считает, что прививка навредила ребенку, он может обратиться к педиатру или во врачебную комиссию - она есть в каждой больнице. Специалисты выясняют, почему возникли симптомы и связаны ли они с прививкой. Далее информация передается в республиканскую иммунологическую комиссию, куда входят представители Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также научные сотрудники институтов. Заключение по осложнению принимается коллегиально.

Вся информация о выявленных случаях побочных реакций направляется в Научный центр экспертизы средств медицинского назначения Минздрава России. Именно там решается вопрос дальнейшего использования вакцины.

Кто будет отвечать за осложнения?

Врач может понести дисциплинарную или административную ответственность, в случае доказанного случая осложнения (например, если врач проигнорировал противопоказания или сделал прививку без предварительного осмотра и привил заведомо больного ребенка).

Имеют ли родители право отказаться от вакцинации ребенка?

Согласно федеральному законодательству Родители имеют право на отказ от прививки своему ребенку. Для этого нужно оформить официальный письменный отказ.

Перед этим врач обязан предупредить, что без прививки ребенок может тяжело перенести инфекцию и получить осложнения.

Как правильно оформить отказ от прививки?

Отказ от прививки оформляется письменно, в соответствии действующим законодательством. Его подписывают родитель и два медицинских работника, с занесением в карту ребенка, не реже 1 раза в год.

Без каких прививок не возьмут в садик?

Система вакцинопрофилактики в Российской Федерации предполагает, что прививки детям ставятся в детских садах и школах, поэтому поступить в детский сад ребенок может и без прививок. Однако обязательно требуется проведенное обследование на туберкулез.

Мой ребенок не привит. К каким ограничениям это приведет?

Отсутствие профилактических прививок влечет в некоторых случаях отказ в приеме в образовательные и оздоровительные организации, вплоть до отстранения от посещения детских садов и школ. Эта мера применяется при возникновении угрозы эпидемии или в период эпидемии, а также во время вакцинации других детей живой вакциной против полиомиелита. Кроме того, отказ от вакцинации может привести к запрету на выезд в страны, в которых требуется наличие конкретных прививок.

В каких законах можно узнать про вакцинацию подробнее?

Вакцинацию регламентируют:

Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Имеет ли врач право поставить ребенку прививку без ведома родителей?

Родителей должны уведомлять о вакцинации детей заранее. Прививки делают при наличии письменного информированного согласия родителей.