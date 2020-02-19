Путевка в Германию и розыгрыш призов: в Ижевске прошел суперфинал викторины «Деньги на бочку»

2 февраля в Ижевске подвели итоги пятого сезона реалити-викторины «Деньги на бочку» (18+). Определились 10 суперфиналистов, среди которых разыграли десятки призов, в том числе - путевку в немецкий Дортмунд на мачт футбольного клуба «Боруссия». Как прошел розыгрыш, расскажет «Комсомолка».

«Пять чеков на 1000 долларов»

Вечер начался с объявления и награждения десятки суперфиналистов. Так, пять из них получили сувениры от организатора Учебно-аналитического центра «ИФК», остальные - чеки на 1000 долларов, которые они смогут вложить в свой торговый счет и заработать еще больше. Финалисты поделились с нашим журналистом эмоциями от викторины и рассказали, как они зарабатывают.

Галина Никитина

- В компании я уже полтора года, сегодня я выиграла сувенирную продукцию. Плюс в том, что даже ничего не понимая в этой системе, я могу зарабатывать. Я прихожу, мне все объясняют, показывают, говорят, что делать. Конечно же, я буду продолжать участвовать в викторине, развиваться, - поделилась финалист Галина Никитина.

Максим Григорьев

- Примерно полтора года назад я узнал, что мой друг зарабатывает вместе с этой компанией, попросил его рассказать о системе в целом. После этого я тоже решили попробовать, вступил в ряды, меня научили. Сначала вложил деньги, потом была прибыль. Был такой момент, когда мне срочно нужны были деньги, я все вывел, а чистую прибыль оставил, и вот на этой прибыли моя сумма стала расти. И так я стал победителем недели, а сейчас получил чек на 1000 долларов, которые будут на счете, и буду торговать, прибыль от торгов уже можно будет вывести, - отметил Максим Григорьев.

Наталья Кудрявцева

- Сейчас я повышаю финансовую грамотность, так я пришла в компанию и обучилась. После этого я решила попробовать принять участие в торгах, как итог - я финалист недели и суперфиналист! Сегодня мне вручили сувенирную продукцию, но я не расстроилась, у меня еще все впереди, - рассказала Наталья Кудрявцева.

Дмитрий Майоренко

- Вообще в компании я третий год. До этого я зарегистрировался в интернете, я интересуюсь финансовыми рынками. Конкретно в викторину пришел через автобусный билет, увидел там рекламу. Открыл счет и стал первым финалистом в этом сезоне, показал хороший результат. Здесь есть люди, которые показывают отличные результаты уже несколько лет, зарабатывают деньги, и я не исключение, - отметил Дмитрий Майоренко.

«Веселые конкурсы и возможность заработать»

Но конкурсы были организованы и для гостей вечера - принять в них участие мог любой желающий. Собравшиеся угадывали мелодии, делали селфи на скорость, рассказывали, какие валюты они знают, развлекались в конкурсе «Вы орете великолепно!». Победители получали подарки от спонсоров - билеты в кино и сертификаты в спортклуб.

А перед финальным розыгрышем самые смелые «Подняли бабло» и получили на свой счет по 900 и 700 долларов. Суть соревнования была проста - две команды - мужчины и женщины по очереди поднимали штангу, вес которой увеличивался с каждым шагом. Кто поднял максимальный вес, тот получил деньги на счет. Борьба была нешуточная, мужчины держались до последнего (100 кг), а вот команда девушек редела. И все же две стойкие и хрупкие участницы забрали свои 700 долларов (подняли 70 кг).

«Главная интрига вечера»

В финале мероприятия организаторы провели розыгрыш путевки в Германию на футбольный матч клуба «Боруссия». Розыгрыш проводился только среди тех суперфиналистов, у которых есть загранпаспорта. Таких оказалось четверо. Победителя определили случайным образом с помощью программы - им оказалась финалистка Лидия Неклюдова.

- Год назад я пришла поддержать подружку на розыгрыш и все - после этого я клиент Учебно-аналитического центра «ИФК». Зарегистрировалась, открыла счет... Я вообще ничего не умела. Тогда я пошла дальше - купила робота, который помогал мне совершать операции. И стала финалистом недели, была в числе людей, среди которых разыгрывали призы. Я, конечно же, буду продолжать принимать участие в викторине, 1000 долларов будут вложены в торговый счет. И уже дальше я буду развиваться, - рассказала Лидия.

Еще, по словам победительницы, у нее был просрочен загранпаспорт, и она специально перед конкурсом подала заявление на новые документы.

- Пока не поняла, что выиграла! Но очень интересно посмотреть, хоть я и не болельщик. Сегодня еще такая дата красивая! 02.02.20 - считается, что это удачная дата для вложения денег, так и получилось! У меня в Германии много знакомых, хоть я так и ни разу не была, вот повидаюсь, очень рада! - поделилась эмоциями Лидия.

«Помогаем решить нерешаемые задачи»

Своими впечатлениями от награждения поделился и директор Учебно-аналитического центра «ИФК» Антон Никитин.

По словам Антона Игоревича, компания работает с 2013 года, до этого он работал один, занимался повышением финансовой грамотности населения. А 7 лет назад основал курсы, где консультанты помогали человеку решить задачи, с которыми он не мог бы справиться в одиночку.

- С 2015 года мы запустили викторину, в рамках которой всем желающим раздаем бонусные суммы - ими можно торговать на бирже. Мы помогаем людям разобраться в этой системе в игровом формате, приучаем инвестировать, получать результат и опыт. На участие в викторине дарим нефинансовые подарки, считаем, что деньги - это промежуточный этап для того, чтобы получить что-то большее. Например, победитель 2016 года получил 3000 долларов стартового капитала и примерно через два месяца на его счету уже было 130 тысяч рублей, - рассказал директор компании.

Кстати, уже третий год подряд победитель получает главный приз - путевку заграницу. Это не просто билеты на матч - выигравших счастливчиков ожидает встреча и общение со спортсменами. Организаторы считают правильным дарить возможность знакомиться с людьми, которые всю жизнь идут к своей цели и достигают ее, завоевывают чемпионские титулы.

- Сейчас услугами Учебно-аналитического центра «ИФК» пользуется порядка 4 тысяч человек и с каждым сезоном приходит все больше и больше людей. В викторине принимают участие жители разных возрастов, бывают и пенсионного возраста. Некоторые даже приводят своих детей - 10-11 класс, чтобы приобрести знания и познакомиться вообще с термином «финансовая грамотность». А основная часть участников - это в среднем от 35 лет, люди, у которых есть определенный капитал, денежные потоки и которые уже начинают задумываться о своей пенсии, - рассказал Антон Игоревич.

Напомним, что принять участие в викторине мог любой желающий ижевчанин, который бесплатно получил стартовый капитал. Участники могли провести тест-драйв инвестиционных и накопительных программ и научиться самостоятельно торговать на биржах. Викторины продолжаются - за участие в тест-драйве компания дарит: два билета в кино каждую неделю, пять чеков по 1000 долларов и главный приз - полностью оплаченное путешествие в Европу с насыщенной программой.

Реалити-викторина «Деньги на бочку» проводится с целью повышения финансовой грамотности и не требует личных вложений. Остерегайтесь подделок!

Подробности по телефону +7 (3412) 57-65-96

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