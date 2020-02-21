Чемпион России по йойо из Ижевска: «Из-за игры потерял чувствительность кончиков пальцев»

Мы продолжаем рассказывать вам о нестандартных увлечениях сильной половины ижевчан. Новый герой – Родион Сигов – слесарь механосборочных работ, который в 17 лет стал чемпионом России по йойо и поехал покорять Европу.

Фото: Амир Закиров

Запустил йойо и мир остановился

Родион играет в йойо уже 10 лет. В руках игрушка у него оказалась благодаря сестре, с которой они регулярно обменивались разными «приколюхами».

Йойо состоит из двух одинаковых дисков (они могут быть пластиковые или металлические), подшипника, веревки и силиконовой вставки. Играть в нее можно только тогда, когда половинки абсолютно одинаковые. Силиконовая вставка позволяет игрушке раскручиваться плавно, а благодаря подшипнику йойо крутится на конце веревки.

– Я сначала посмотрел, думаю: «Ну, школьники играют». Запустил, вернул. И в этот момент просто мир остановился, потому что это оказалось очень круто. Потом я в интернете нашел американский сайт и понял, что база трюков просто огромная. Начал учить все и каждый раз получать удовольствие, – начал рассказ Родион.

Фото: Амир Закиров

Сперва научился играть с привязанной йойо, запускать и возвращать ее. Затем освоил базовые трюки вроде трапеции. После того, как в арсенале парня появились несколько отточенных трюков, он решил участвовать в соревнованиях.

– Я тогда в школе учился, времени было свободного валом. Пошел на местные соревнования, и там занял третье место. Понял, что можно двигаться дальше.

Продавал йойо, чтобы поехать в Прагу

Принцип игры в йойо довольно прост на первый взгляд – раскручиваешь и скручиваешь игрушку на веревке, и так делаешь с ней разные трюки. Чем техничнее и быстрее выполняется тот или иной финт, тем лучше. Помогает в этом материал, из которого состоит йойо. Они бывают разные – от пластиковых до титановых. С титановыми игрушками гораздо легче выполнять сложные трюки, правда стоит такое удовольствие вплоть до 700 долларов (45 тысяч рублей).

Через год после начала тренировок Родион поехал покорять чемпионат России. И покорил. Занял первое место в игре с непривязанной йойо. Получил билет в Прагу, на чемпионат Европы. А там вошел в тридцатку лучших игроков Старого света.

– Волновался все время: от начала сдачи документов на визу до посадки в самолет. Пришлось ехать подавать документы в последний рабочий день чешского посольства в Москве, потому что они уходили на январские каникулы, а позже уже просто не успели бы сделать визу, – рассказывает Родион. – Частично поездку оплатили за чемпионство, большей частью помогла мама. Немного добавил сам – продал пару йойошек из своей коллекции.

В турнирной таблице на европейских соревнованиях Родион оказался на 28-й строчке из 120. Для школьника, который приехал в столицу йойоинга из провинциального российского города, это невероятный успех. Хотя сам Родион это называет просто «очень хорошим» результатом. Но найти общий язык с местными йойоерами оказалось сложнее, чем попасть в тридцатку лучших:

Выступление Родиона на чемпионате Европы по йойо в Праге.

– Если у нас ты можешь подойти и спокойно спросить: «Как жизнь, как дела?», то там люди очень уважают личное пространство. Они довольно закрытые. Плюс, я плохо знал английский язык, что доставляло кучу неудобств.

Настигла взрослая жизнь

В 2015 году отсутствие мотивации чуть не заставило его бросить хобби. Волна интересна к игре угасла, турниров стали проводить гораздо менше. И сам родион уже закончил школу, женился, устроился на работу.

– Никто уже не играл, и не было мотивации. На самом деле, так и сгорают профессиональные игроки – просто перестают уделять время. Но я нашел в себе силы и поехал на очередной турнир, – признается Родион.

Сейчас он продолжает тренироваться – чтообы не потерять форму, по часу каждый день. Тренировки сделали его профессиональным игроком, но привели к весьма неожиданным последствиям:

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– Я потерял чувствительность кончиков пальцев из-за йойо. Веревка постоянно трется. А когда тренируешься к соревнованиям по 3-4 часа в день, пальцы просто высыхают. Есть специальные пластыри для йойоеров, но, я ими не пользуюсь. Я хочу чувствовать, как веревка скользит по рукам, – смеется он.

Как будет развиваться индустрия дальше – предсказать сложно. Родион надеется, что скоро Россию захлестнет новый «бум», ведь подрастает новое поколение, которое родилось в 2009-2010 годах. Возможно, через пару лет они будут покупать именные йойо Родиона – как одного из самых известных игроков мира.

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