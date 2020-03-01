2020-03-01T11:23:06+03:00
Происшествия

«Проводил сына и поехал на лесоповал»: что известно о гибели чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова в Ижевске

Вспоминаем ход событий вместе с очевидцами и друзьями спортсмена
Анастасия ЗахароваДмитрий Бикин
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Фото: fotokro.ruФото: fotokro.ru
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29 февраля во время уборки аварийных деревьев трагически погиб первый советский чемпион мира по велоспорту в групповой гонке, ижевчанин Андрей Ведерников. Мужчину придавило упавшее дерево. Мы пообщались с другом Ведерникова, он рассказал, каким помнит спортсмена и что произошло в этот день.

Деревом придавило рабочего

Первая информация о трагедии появилась в соцсетях 29 февраля около 16 часов. Очевидцы сообщали о том, что на территории одного из санаториев Ижевска на рабочего упало дерево:

- При валке старых деревьев на территории санатория рабочий попал под дерево. Повреждения оказались смертельными. На месте сотрудники спецслужб.

Информацию о ЧП подтвердили в Следственном комитете, но личность погибшего не раскрыли. Позже появилась информация о том, что по данному факту возбудили уголовное дело, ч.2 ст. 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото: источник «Комсомолки»

Фото: источник «Комсомолки»

- По версии следствия, в дневное время 29 февраля 2020 года на территории санатория осуществлялась очистка от деревьев. Во время проведения указанных работ, на одного из мужчин, находившегося на территории санатория, упало дерево, в результате чего он скончался, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько часов в соцсетях появилась информация, что при схожих обстоятельствах погиб Андрей Ведерников – первый советский чемпион мира по велоспорту в групповой гонке.

– Андрей Георгиевич Ведерников, чемпион мира 1981 года в групповой гонке, победитель Vuelta Mexico Telmex и «Тура Словакии», трагически погиб в возрасте 60 лет, – написали на сайте Федерации велоспорта России.

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский подтвердил «Комсомолке», что это один и тот же случай. А руководитель Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин рассказал, как произошел несчастный случай.

– Сегодня рано утром он проводил сына в Пермь, а сам поехал на лесоповал, – вспоминает Вячеслав. – Случайно падающим деревом его зацепило веткой, и насмерть пригвоздило к земле. По всей видимости, там, как я понимаю, были аварийные деревья, которые они убирали. И как он оказался под этим деревом, никому непонятно.

Фото: Courtesy Philippe Huguenin cyclingarchives.com

Фото: Courtesy Philippe Huguenin cyclingarchives.com

«Разогнал велоспорт Удмуртии»

– Мы с Андреем одногодки. И спортом начали заниматься в одно время, в одном месте. И в ряды вооруженных сил Советской армии мы призвались вместе. Его становление было тоже на моих глазах. Тренировались в одной группе, в одной команде, – вспоминает Вячеслав Харин.

По его словам, Андрей Ведерников был один из тех, благодаря кому появился и развивался велоспорт в Удмуртии.

– Много можно говорить о велосипедном спорте, но локомотив, что он протащил, разогнал велоспорт Удмуртии. Он был первооткрывателем, он открыл окно в мировой велоспорт плеяде удмуртских спортсменов и они оптом добились очень высоких результатов в этих дисциплинах и до сих пор продолжают, – добавляет он он.

О времени и месте прощания пока не сообщается. Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Георгиевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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