2020-02-29T18:24:52+03:00
Происшествия

Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб на территории санатория в Ижевске

Андрею Ведерникову было 60 лет
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Владимир МаксимовФото: Владимир Максимов
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Стало известно, что на территории санатория в Ижевске деревом придавило советского чемпиона по велосипедному спорту Андрей Ведерников. Об этом журналисту «Комсомолки» рассказал Харин Вячеслав, руководитель федерации велоспорта.

Андрею Ведерникову было 60 лет, о месте и времени прощания не сообщается. Напомним, это случилось 29 февраля.

Также информацию о кончине спортсмена опубликовали на сайте федерации велосипедного спорта России.

- Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича, — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

СПРАВКА «КП»

Ведерников Андрей Георгиевич - родился 1 октября 1959 в Ижевске, заслуженный мастер спорта, шоссейник. Первый из советских велосипедистов чемпион мира 1981 в групповой гонке. Победитель международной велогонки по Мексике 1980, велогонки «Тур Словакии» с участием 18 национальных команд, многодневной велогонки по СССР 1979 в командном зачете. Самый активный участник всесоюзной многодневной гонки 1984.

ИСТОЧНИК KP.RU

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