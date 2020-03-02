2020-03-02T09:51:10+03:00
Общество

Супер Марио, фараон и пельмешка: 5 костюмов с ижевского чемпионата «Карапузы, на старт!» - 2019

«Комсомолка» продолжает готовиться к 4 забегу в ползунках
Анастасия Волкова
Поделиться:
«Комсомолка» продолжает собирать заявки на 4 забег в ползунках ФОТО: Раиса ИБРАГИМОВА«Комсомолка» продолжает собирать заявки на 4 забег в ползунках ФОТО: Раиса ИБРАГИМОВА
Изменить размер текста:

4 апреля в Ижевске пройдет 4-й забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Заявки на участие можно подать до 24 марта на нашем сайте. А пока предлагаем вдохновиться милыми костюмами с прошлого чемпионата.

Какая старательная пчелка! Не обращает внимания ни на фотографов, ни на других участников. Наверное, на финише малышку ждал яркий цветок с самой вкусной пыльцой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Какая старательная пчелка! Не обращает внимания ни на фотографов, ни на других участников. Наверное, на финише малышку ждал яркий цветок с самой вкусной пыльцой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А этот малыш, напротив, уверенно чувствует себя в кадре - с радостью позирует, улыбается и не забывает следить за напряженной борьбой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А этот малыш, напротив, уверенно чувствует себя в кадре - с радостью позирует, улыбается и не забывает следить за напряженной борьбой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Вы только посмотрите, какой богатый костюм у этого малыша! Драгоценные камни, золотая тесьма, дорогой шелк... ФОТО: Архив

Вы только посмотрите, какой богатый костюм у этого малыша! Драгоценные камни, золотая тесьма, дорогой шелк... ФОТО: Архив

Самая милая пельмешка года! Вы только посмотрите, как постарались родители малышки: приготовили не только костюм, но и средство передвижения - кастрюльку. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Самая милая пельмешка года! Вы только посмотрите, как постарались родители малышки: приготовили не только костюм, но и средство передвижения - кастрюльку. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Наверное, нет человека, который хотя бы раз не играл в «Супер Марио». Родители малыша, вдохновившись бесстрашным персонажем видеоигры, решили всей семьей одеться в его костюм. Папа, как вы заметили, дает наставления малышу - надо обязательно прийти первым

Наверное, нет человека, который хотя бы раз не играл в «Супер Марио». Родители малыша, вдохновившись бесстрашным персонажем видеоигры, решили всей семьей одеться в его костюм. Папа, как вы заметили, дает наставления малышу - надо обязательно прийти первым

Как зарегистрироваться?

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться.

Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы готовимся стать приемными родителями»: Отец 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции, рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии
28 марта исполнилось полгода со дня гибели девочки. Андрис Лейкуцис с супругой пытаются начать жизнь заново [фото, видео]
Главврач севастопольской инфекционной больницы о сбежавшей с карантина пациентке: «Вела себя недостойно и посылала персонал на три буквы!»
Девушка приехала из Китая и попала в инфекционное отделение из-за подозрения на коронавирус. Не дождавшись выписки, Екатерина Репях покинула больницу
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
«Режиссером своей жизни может быть каждый»: Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка
Знаменитый режиссер появится в рекламных материалах, направленных на продвижение розничных продуктов Газпромбанка: в прессе, на телевидении, в интернете и в наружной рекламе
Новости 24
33-летний водитель в Удмуртии врезался в сугроб
Фестиваль фейерверков «Вальс цветов» пройдет в Ижевске 8 марта
Жительница Удмуртии поила крепким алкоголем 17-летнюю девочку
«Аномально теплая»: синоптики подвели итоги зимы в Ижевске
Жителя Удмуртии, по вине которого в ДТП погибла семья, отправили под домашний арест
Жителя Удмуртии, который пропал в ноябре 2019 года, нашли в Сызрани
ТОП-10 фото с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ижевске
Восемь детей, вышедших на тонкий лед, спасли в Удмуртии
Биатлонистка из Удмуртии заняла седьмое место на чемпионате Европы
Прощание с велосипедистом Андреем Ведерниковым пройдет в Ижевске 3 марта
Жители Удмуртии почти в два раза чаще стали попадаться на уловки кибермошенников
«Вынуждены вернуться к песку»: тротуары Ижевска снова начнут посыпать песчано-соляной смесью
10 ярких фото с празднования масленицы в Ижевске
На 31% выросло количество миграционных преступлений в Удмуртии
Пострадавший после обрушения лестницы строитель из Ижевска находится в тяжелом состоянии