Супер Марио, фараон и пельмешка: 5 костюмов с ижевского чемпионата «Карапузы, на старт!» - 2019

4 апреля в Ижевске пройдет 4-й забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Заявки на участие можно подать до 24 марта на нашем сайте. А пока предлагаем вдохновиться милыми костюмами с прошлого чемпионата.

Какая старательная пчелка! Не обращает внимания ни на фотографов, ни на других участников. Наверное, на финише малышку ждал яркий цветок с самой вкусной пыльцой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А этот малыш, напротив, уверенно чувствует себя в кадре - с радостью позирует, улыбается и не забывает следить за напряженной борьбой! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Вы только посмотрите, какой богатый костюм у этого малыша! Драгоценные камни, золотая тесьма, дорогой шелк... ФОТО: Архив

Самая милая пельмешка года! Вы только посмотрите, как постарались родители малышки: приготовили не только костюм, но и средство передвижения - кастрюльку. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Наверное, нет человека, который хотя бы раз не играл в «Супер Марио». Родители малыша, вдохновившись бесстрашным персонажем видеоигры, решили всей семьей одеться в его костюм. Папа, как вы заметили, дает наставления малышу - надо обязательно прийти первым

Как зарегистрироваться?

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться.

Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.