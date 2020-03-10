По зову сердца и по стопам отца: красавицы на службе рассказали, почему устроились работать в МЧС Удмуртии

По данным исследований, самые популярные профессии среди женщин - секретарь, кассир и бухгалтер. Немало девушек и среди учителей и врачей. Но порой выбор падает на очень неожиданные специальности. Накануне 8 Марта ГУ МЧС России по Удмуртии запустило флешмоб #ДЕВУШКИнаСЛУЖБЕ, а «Комсомолка» решила собрать истории участниц.

ХОТЕЛА ПОСТУПАТЬ В МЕД, НО УШЛА В МЧС

- МЧС - это стечение обстоятельств, - признается Дарья Корепанова. Девушка работает экспертом сектора судебных экспертиз ГУ МЧС России по Удмуртии.

Даша - первая за всю историю девушка, работающая в пожарной лаборатории*. Она лихо управляет служебным автомобилем «газель», в одиночку выезжает в самые отдалённые районы Удмуртии. Сложно поверить, но в школе девушка даже не думала, что свяжет свою судьбу с МЧС. Собиралась поступать в медицинскую академию и даже готовилась к экзаменам, но передумала и подала документы в другой вуз.

- На мою дальнейшую судьбу повлияли победы в школьной и районной олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности, - объясняет она. - И я очень рада своему выбору.

Сегодня задача нашей героини - правильно определить очаг и причину пожара.

- Во время пожара обваливаются строительные конструкции. Надо раскидывать кирпичи, убирать землю. Бывает необходимо работать в течение многих часов. Я понимаю, какая большая ответственность лежит на моих плечах. От вывода зависят судьбы людей, - рассказывает она.

Дарья Корепанова работает экспертом сектора судебных экспертиз Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

ДУМАЛА, ЧТО ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Еще одна участница флешмоба - Диана Микрюкова. Эта хрупкая красавица - лейтенант внутренней службы. Она работает заместителем начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Удмуртии.

За ее плечами - учеба в питерском университете Государственной противопожарной службы МЧС России. Диана поступила туда вместе со своим молодым человеком и поняла, что именно туда ее тянуло всю ее жизнь.

- Всегда считала эту профессию недоступной для девушек, думала, только храбрые и крепкие мужчины способны защищать и оберегать. Как же я ошибалась! - делится Диана.

Закончив вуз с медалью «за отличие», девушка отправилась в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей.

Она признается, что в службе есть широкий простор для творчества. Да, необходимо быть постоянно включенным в работу и каждый раз, проводя мероприятия, затрачивать все силы и эмоции, но и отдачу получаешь колоссальную, особенно от детей, которые с нетерпением ждут встречи снова.

- Я только начинаю свой путь, но уже сейчас понимаю, что по-другому и быть не могло, - с улыбкой говорит девушка.

Диана Микрюкова признается, что в службе МЧС есть широкий простор для творчества Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

ХОТЕЛИ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Еще одна красавица, выбравшая довольно необычную профессию - Марина Хамидуллина. Она трудится радиотелефонистом. Девушка признается - ей всегда хотелось помогать людям.

- Пожарно-спасательная служба города Ижевска, - именно с этих слов я начинаю разговор с людьми, оказавшимися в опасности. И хотя я не выезжаю на место происшествия, важность моей работы трудно переоценить. Несмотря на то, что о службе я не мечтала, желание быть полезной и помогать людям у меня было всегда, - говорит Марина.

Марина Хамидуллина признается, что всегда мечтала помогать людям Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

О том, чтобы работать «на 01», мечтала и Елена Павлова - диспетчер центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

- Молодая, море энергии, я мечтала работать «на 01». Направление техники на происшествия, общение с населением, новые технологии - все было интересно, - говорит Елена Алексеевна. - И вот с 2009 года я здесь - на службе «01». Работа ответственная, интересная, а в определенные моменты сложная! Принимать сообщения по экстренному номеру - это не просто поднять трубку, надо выслушать человека, принять правильное решение по направлению техники, а иногда и оказать психологическую помощь.

Елена Павлова много лет хотела работать «на 01» Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

А вот 35-летняя Надежда Хорошавина, работающая диспетчером в пожарно-спасательной части №40 Увинского района Удмуртии, устроилась в МЧС почти 10 лет назад. Она уверена, что в структуру эту можно прийти лишь по зову сердца.

- Однажды ты понимаешь, что хочешь принимать участие в спасении людей. И одно это понимание делает тебя счастливой, - говорит девушка.

Работая в пожарно-спасательной части, Надежда изучила практически весь район и можно сказать - побывала в каждом доме.

- Конечно, прием сообщений не единственная моя задача как диспетчера гарнизона. Также в мои обязанности входит направление сил и средств к месту вызова, взаимодействие со службами жизнеобеспечения, знание общей оперативной обстановки в своем гарнизоне и многое другое. В общем, можно сказать, что диспетчер - это связующее звено, отвечающее за своевременную и качественную передачу информации. Каждый раз, когда моя смена проходит без вызовов, вспоминаю слова одного из моих первых наставников, Феденко Натальи Юрьевны, что результат профилактической работы будет виден примерно лет через пять. За годы службы я лично смогла в этом убедиться.

Надежда Хорошавина уверена, что в МЧС можно прийти лишь по зову сердца Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

ПО СТОПАМ ОТЦА

Радиотелефонистом трудится и Эльмира Муртазина - она работает в пожарной части №2 по охране Октябрьского района Ижевска. В МЧС пришла не случайно - девушка продолжает военную династию.

- За все 18 лет в службе я ни разу не пожалела о своем выборе, - говорит она. - Каждый день, каждый час, общаясь с людьми, я познаю что-то новое и интересное для себя. Со временем, с новым опытом становлюсь мудрее, делаю выводы, расту вместе с другими. Каждый день - какое-то открытие. Радиотелефонист- это своего рода координатор во время работы на пожаре, отвечающий за своевременную и качественную передачу информации, он принимает сведения о возгораниях, фиксирует их с определением адреса ЧС. От быстроты моей реакции и правильности принятого решения во многом зависит исход пожара.

Эльмира Муртазина продолжает военную династию - она пошла по стопам отца Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

* - ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Удмуртской Республике»).

Материал подготовлен по материалам пресс службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

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