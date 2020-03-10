8 спортклубов в Ижевске, которые можно посетить бесплатно
Лето не за горами - самое время начать ходить в тренажерный зал. Но прежде чем купить абонемент на месяц, нужно побывать в клубе - оценить расписание тренировок, удаленность от дома и работы, познакомиться с тренером. «Комсомолка» собрала 8 мест, в которых первое занятие можно посетить бесплатно.
«Аксион Wellness»
В рамках гостевого визита вы сможете посетить тренажерный зал, бесплатные групповые занятия и сауну. Ограничений по времени нахождения в клубе нет. Если вы решите купить абонемент в этот же день, то будет скидка в 15%.
Где: ул. К. Маркса, 219В
Тел. 908-115
Записываться не нужно, подробности о клубе на сайте: axionsport.ru
«Омега фитнес»
Вы сможете бесплатно посетить групповые фитнес-программы или тренажерный зал, ограничений по времени нахождения в клубе нет.
Где: ул. 10 лет Октября, 32, тел.: 912-663, 912-664
ул. Свободы, 139, тел. 783-848
Запись по тел. или на сайте: omega-fitnes.ru
«Спортивный квартал»
Если вы приходите в клуб первый раз, то сможете бесплатно находиться неограниченное время в тренажерном зале и посетить групповые программы.
Где: ул. Ленина, 108Б, тел. 63-98-93
ул. ул. Нижняя, 44, тел. 570-818
Запись на сайте: sportkvartal.ru, 2.sportkvartal.ru или ВК
«Платформа»
В тестовый визит входит посещение тренажерного зала, групповых занятий фитнесом, посещение бассейна (при наличии справки и только на ул. 9 Января). При себе иметь паспорт!
Где: ул. 9 Января, 219А, ул. Удмуртская, 273, ул. Зои Космодемьянской, 8, ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1, ул. Пушкинская, 130
Телефон: 600-601
Сайт: platformasport.ru
Контакт: vk.com/platformasport
«Real Fit»
Здесь можно пройти первое пробное занятие с тренером.
Где: ул. Коммунаров, 313а
Запись по тел. 8-982-117-62-26 или ВК
Сайт: realfit1.ru
«Real Fit-2»
Если пройти несложный тест прямо на сайте клуба, то можно совершенно бесплатно получить пробное занятие с персональным тренером и скидку в 1000 руб. на первый блок тренировок.
Пройти тест на сайте: realfit18.ru
Где: ул. Удмуртская, 304а (за остановкой общественного транспорта «Редуктор», вход слева от м-на «Пятерочка»)
Запись по тел.: 56-81-09, 8-919-916-81-09.
Кроссфит «Дикий спорт»
На пробном занятии вы сможете узнать, что такое кроссфит, чем он полезен именно вам и главное - подходит ли вам такой тип тренировок.
Где: ул. Кооперативная, 9
Запись по тел. 8-912-468-68-25
FITNESS HOUSE
Условно-бесплатное посещение (100 руб.) включает в себя посещение всего комплекса: тренажерного зала, бассейна, групповых программ.
Где: ул. Баранова, 87, «Молл Матрица»
Тел. 26-04-66
Сайт: fitnesshouse.ru/fh-izhevsk-matrica
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ИСТОЧНИК KP.RU
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