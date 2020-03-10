8 спортклубов в Ижевске, которые можно посетить бесплатно

Лето не за горами - самое время начать ходить в тренажерный зал. Но прежде чем купить абонемент на месяц, нужно побывать в клубе - оценить расписание тренировок, удаленность от дома и работы, познакомиться с тренером. «Комсомолка» собрала 8 мест, в которых первое занятие можно посетить бесплатно.

«Аксион Wellness»

В рамках гостевого визита вы сможете посетить тренажерный зал, бесплатные групповые занятия и сауну. Ограничений по времени нахождения в клубе нет. Если вы решите купить абонемент в этот же день, то будет скидка в 15%.

Где: ул. К. Маркса, 219В

Тел. 908-115

Записываться не нужно, подробности о клубе на сайте: axionsport.ru

«Омега фитнес»

Вы сможете бесплатно посетить групповые фитнес-программы или тренажерный зал, ограничений по времени нахождения в клубе нет.

Где: ул. 10 лет Октября, 32, тел.: 912-663, 912-664

ул. Свободы, 139, тел. 783-848

Запись по тел. или на сайте: omega-fitnes.ru

«Спортивный квартал»

Если вы приходите в клуб первый раз, то сможете бесплатно находиться неограниченное время в тренажерном зале и посетить групповые программы.

Где: ул. Ленина, 108Б, тел. 63-98-93

ул. ул. Нижняя, 44, тел. 570-818

Запись на сайте: sportkvartal.ru, 2.sportkvartal.ru или ВК

«Платформа»

В тестовый визит входит посещение тренажерного зала, групповых занятий фитнесом, посещение бассейна (при наличии справки и только на ул. 9 Января). При себе иметь паспорт!

Где: ул. 9 Января, 219А, ул. Удмуртская, 273, ул. Зои Космодемьянской, 8, ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1, ул. Пушкинская, 130

Телефон: 600-601

Сайт: platformasport.ru

Контакт: vk.com/platformasport

«Real Fit»

Здесь можно пройти первое пробное занятие с тренером.

Где: ул. Коммунаров, 313а

Запись по тел. 8-982-117-62-26 или ВК

Сайт: realfit1.ru

«Real Fit-2»

Если пройти несложный тест прямо на сайте клуба, то можно совершенно бесплатно получить пробное занятие с персональным тренером и скидку в 1000 руб. на первый блок тренировок.

Пройти тест на сайте: realfit18.ru

Где: ул. Удмуртская, 304а (за остановкой общественного транспорта «Редуктор», вход слева от м-на «Пятерочка»)

Запись по тел.: 56-81-09, 8-919-916-81-09.

Кроссфит «Дикий спорт»

На пробном занятии вы сможете узнать, что такое кроссфит, чем он полезен именно вам и главное - подходит ли вам такой тип тренировок.

Где: ул. Кооперативная, 9

Запись по тел. 8-912-468-68-25

ВК

FITNESS HOUSE

Условно-бесплатное посещение (100 руб.) включает в себя посещение всего комплекса: тренажерного зала, бассейна, групповых программ.

Где: ул. Баранова, 87, «Молл Матрица»

Тел. 26-04-66

Сайт: fitnesshouse.ru/fh-izhevsk-matrica

*велнесс, риалфит, фитнес хаус

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