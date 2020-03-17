2020-03-17T14:04:48+03:00
Общество

Ижевчане смогут принять участие в 11 сезоне проекта «Песни нашей Победы»

Финал проекта традиционно завершится гала-концертом на Центральной площади
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске стартовал 11-й сезон проекта «Песни нашей Победы», который призван сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях. Ижевчане могут принять в нем участие, записав видео с коллегами или исполнив песню военных лет.

Фото: Архив

Фото: Архив

По традиции, проект завершится 9 мая гала-концертом на Центральной площади. Генеральный партнер проекта «Песни нашей победы» – Корпорация «Центр».

Фото: Архив

Фото: Архив

Как принять участие?

1. Исполните военную песню в эфире радио «Адам»

«Песни нашей Победы» начинались именно как песенный конкурс для непрофессионалов, и хотя от состязательного элемента организаторы давно отказались, суть проекта осталась прежней – каждый желающий, с любыми вокальными данными, может исполнить военную песню, которая прозвучит в эфире «Адама» на частоте 104,5 FM (12+).

Фото: Архив

Фото: Архив

В проекте есть три номинации:

- Песня из конкурсного списка.

- «Семья» (исполнение семьей от 2 до 12 человек, минимальный возраст участников – 6 лет).

- «В списках не значится» (исполнение песен, которых нет в конкурсном списке).

До 20 апреля нужно записать песню самостоятельно – например, на диктофон в телефоне, – или в студии радио «Адам». С апреля записанные участниками песни зазвучат в эфире «Адама», а в конце каждой недели команда радиостанции выбирает лучших для участия в полуфинале.

Всего будет три полуфинала – 11, 18 и 25 апреля, которые пройдут в Филармонии. В рамках полуфиналов профессиональное жюри выберет 10 финалистов. Именно они выступят на гала-концерте «Песни нашей Победы» на Центральной площади 9 мая.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Архив

Фото: Архив

2. Участвуйте во флешмобе «Песни Победы всем офисом»

Снимите видео, как вы с коллегами исполняете песню о войне или Победе. Выложите готовый ролик в любую социальную сеть («ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» или «Фейсбук») на личную или корпоративную страницу и обязательно поставьте хештег #адампеснипобеды. В описании к видео отметьте, кому вы передаете эстафету: это могут быть ваши партнеры по бизнесу, клиенты или филиалы вашей компании. Лучшие видеоролики покажут на большом экране во время гала-концерта 9 мая.

3. Расскажите о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне

Команда радио «Адам» собирает для альбома «Лица Победы» фотографии и истории ветеранов войны, а для «Виртуального музея Победы» – снимки военных артефактов, хранящихся у вас дома, – это может быть дедова шинель, солдатская ложка или медаль. Кроме того, рассказать о своих родных, прошедших войну или трудящихся в тылу, можно у себя на странице в любой из социальных сетей с хэштегом #адампеснипобеды

Все подробности участия в проекте, список песен, контакты студии и полезные ссылки вы найдете на официальной странице «Песен нашей Победы». Ждем ваших песен, историй и фотографий!

Генеральный партнер проекта - Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса - 16.03.20 - 25.04.20 гг. Организатор - ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная инфомрация о проекте - в официальной группе радио «Адам» «Вконтакте», на сайте или по тел. 945-045. Реклама.

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, - о слухе, будто он стал личным пилотом президента России
В Интернете появилась информация о том, что он уходит из авиакомпании "Уральские авиалинии" и переходит в специальный летный отряд "Россия"
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
63-летний пенсионер из Удмуртии лишился более 500 тысяч рублей по вине мошенников
Семья с «коронавирусного» лайнера Costa Magica прилетела в Ижевск
«Пять причин поехать в… Удмуртию!»: на телеканале «Мир» показали сюжет про республику
Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Удмуртии
Из-за коронавируса корректируют программу фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в Удмуртии
Жителя Удмуртии обвиняют в распространении порнографии
На улице Максима Горького в Ижевске запретят остановку
Водитель «Газели» в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Управляющим и смотрителям кладбищ Ижевска вынесли приговор за получение взятки
Взрывные работы начали проводить на реках в Удмуртии
Движение большегрузов ограничили на границе Удмуртии и Кировской области
Минздрав Удмуртии запустил «горячую линию» по коронавирусу
Трех пострадавших при пожаре в Игре выписали из больницы
Подвисают и оттягиваются: более 20 бабушек из Ижевска делают зарядку в любую погоду
Почему водка и чеснок не помогут ижевчанам в борьбе с коронавирусом?
Митрополит Ижевский и Удмуртский о коронавирусе: «Церковь даже во времена холеры ходила по домам и причащала»