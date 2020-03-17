Ижевчане смогут принять участие в 11 сезоне проекта «Песни нашей Победы»

В Ижевске стартовал 11-й сезон проекта «Песни нашей Победы», который призван сохранить память о Великой Отечественной войне и ее героях. Ижевчане могут принять в нем участие, записав видео с коллегами или исполнив песню военных лет.

Фото: Архив

По традиции, проект завершится 9 мая гала-концертом на Центральной площади. Генеральный партнер проекта «Песни нашей победы» – Корпорация «Центр».

Фото: Архив

Как принять участие?

1. Исполните военную песню в эфире радио «Адам»

«Песни нашей Победы» начинались именно как песенный конкурс для непрофессионалов, и хотя от состязательного элемента организаторы давно отказались, суть проекта осталась прежней – каждый желающий, с любыми вокальными данными, может исполнить военную песню, которая прозвучит в эфире «Адама» на частоте 104,5 FM (12+).

Фото: Архив

В проекте есть три номинации:

- Песня из конкурсного списка.

- «Семья» (исполнение семьей от 2 до 12 человек, минимальный возраст участников – 6 лет).

- «В списках не значится» (исполнение песен, которых нет в конкурсном списке).

До 20 апреля нужно записать песню самостоятельно – например, на диктофон в телефоне, – или в студии радио «Адам». С апреля записанные участниками песни зазвучат в эфире «Адама», а в конце каждой недели команда радиостанции выбирает лучших для участия в полуфинале.

Всего будет три полуфинала – 11, 18 и 25 апреля, которые пройдут в Филармонии. В рамках полуфиналов профессиональное жюри выберет 10 финалистов. Именно они выступят на гала-концерте «Песни нашей Победы» на Центральной площади 9 мая.

Фото: Амир Закиров

Фото: Архив

2. Участвуйте во флешмобе «Песни Победы всем офисом»

Снимите видео, как вы с коллегами исполняете песню о войне или Победе. Выложите готовый ролик в любую социальную сеть («ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники» или «Фейсбук») на личную или корпоративную страницу и обязательно поставьте хештег #адампеснипобеды. В описании к видео отметьте, кому вы передаете эстафету: это могут быть ваши партнеры по бизнесу, клиенты или филиалы вашей компании. Лучшие видеоролики покажут на большом экране во время гала-концерта 9 мая.

3. Расскажите о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне

Команда радио «Адам» собирает для альбома «Лица Победы» фотографии и истории ветеранов войны, а для «Виртуального музея Победы» – снимки военных артефактов, хранящихся у вас дома, – это может быть дедова шинель, солдатская ложка или медаль. Кроме того, рассказать о своих родных, прошедших войну или трудящихся в тылу, можно у себя на странице в любой из социальных сетей с хэштегом #адампеснипобеды

Все подробности участия в проекте, список песен, контакты студии и полезные ссылки вы найдете на официальной странице «Песен нашей Победы». Ждем ваших песен, историй и фотографий!

Генеральный партнер проекта - Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса - 16.03.20 - 25.04.20 гг. Организатор - ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная инфомрация о проекте - в официальной группе радио «Адам» «Вконтакте», на сайте или по тел. 945-045. Реклама.

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