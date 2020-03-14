6 милых фотографий с ижевского забега «Карапузы, на старт!» - 2019

Уже 4 апреля в спортивном коворке «Арена» пройдет самый милый чемпионат для ижевских малышей от 7 месяцев до 2 лет «Карапузы, на старт!». Пока активно идет регистрация участников, мы решили вспомнить, как прошел прошлый забег и собрали 6 милых фотографий.

Этот малыш решил действовать не по правилам и пересечь дистанцию поперек! А мама с папой только рады - ну, и пусть, что не выиграли, зато какие снимки получились!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Как похожи мамочка со своей малышкой! Вы только посмотрите, они одинаково отреагировали на появление в зале больших медведей-барабанщиков!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Маленький чемпион настолько утомился, что не стал ждать награждения и уснул. Да и вообще, совсем это не царское дело!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Рядом со спортсменами - опытные тренеры. Пусть даже их роль выполняют старшие сестры и братья! Профессионализма от этого меньше не становится.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

А эта девочка, по всей видимости, только-только научилась ходить. И ей гораздо больше нравится ползать! Вот и на фото она уже вот-вот займет удобную позу и поползет к финишу. А папе остается только разводить руками!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Маленькому чемпиону не терпится первому прийти к финишу. Его еле-еле сдерживает главный тренер – папа!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Будь в курсе!

Как зарегистрировать ребенка?

1. Оставить заявку по этой ссылке, указав имя одного из родителей ребенка, контактный телефон, почту и имя самого малыша.

2. На указанный электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, в котором будут указаны время, место, дата проведения забега. Здесь же будет указано, в какой возрастной категории сможет выступить ребенок.

Готово! Можно начинать тренироваться.

Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!»

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.