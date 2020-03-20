Чем ижевчанам занять ребенка в весенние каникулы?

23 марта у большинства школьников начнутся весенние каникулы. Они продлятся до 29 числа. «Комсомолка» собрала несколько идей - чем можно занять чадо в эти дни.

Посетить конюшню

Вместе с компанией или классом можно сходить с экскурсией на Ижевский ипподром. Ребятам расскажут о породах лошадей, объяснят, как тренировать лошадь, с какого возраста можно заниматься конным спортом и еще много интересных историй о лошадях. Можно будет погладить лошадок и угостить их сахаром. После дети смогут покататься верхом.

Каждый день, с 10:00 до 20:00 КСК «Триада», Ижевский ипподром, ул. Ленина, 104 Запись по тел. 8-951-190-93-82 (Елена) Цена: от 200 руб. 6+

Научиться готовить манты и трайфлы

Мастер-классы проводятся вместе с шеф-поварами.

29 марта, 10:00 - приготовление разноцветных мантов на пару, радужных трайфлов с ягодным конфитюром и сливочным кремом. 29 марта, 17:00 - творческая мастерская для всей семьи: приготовление пиццы, а также можно будет смастерить крафтовый поднос.

Обязательно возьмите сменную обувью.

Кулинарный клуб «Облака» (БЦ «Эльгрин», офис 482)

Тел. 8-909-715-88-99 С 28 октября до 1 ноября, с 4 по 8 ноября, 10:00-14:30 Цена: мама+ребенок 1000 руб., мама+2 детей 1500 руб. 6+

Узнать, что у человека внутри

Необычная детская интерактивная выставка «Внутри человека», где можно узнать, сколько в брови волосинок, почему человек чихает, у кого был самый длинный нос, сколько весят почки, сколько времени требуется организму, чтобы полностью переварить пищу. Каждый день, 10:00-18:00, кроме понедельника (выходной), в четверг - 13:00-21:00 Национальный музей УР им. К. Герда (ул. Коммунаров, 287)

тел.: 52-64-77, 8-912-453-03-34

Цена: 250-300 руб.,дети из многодетных семей - 175 руб.

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Приготовить открытку к Пасхе

Во время каникул ребята смогут сделать подарки к Пасхе своими руками:

24 марта, 16:00 - мастер-класс по созданию рисунка пастелью «Пасхальный ангел», 26 марта, 16:00 - мастер-класс: открытка в технике ручного штампа «Светлый праздник».

ВЦ «Галерея» (ул.К. Маркса, 244а)

Тел. 57-03-47

Цена: 100-150 руб.

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Отправиться в путешествие вокруг света

Весенние смены в KIDO: ребята отправятся в путешествие «Вокруг света за 5 дней», побывают на всех континентах, познакомятся с разными народами мира.

В стоимость входит трехразовое питание, активный детский отдых, мастер-классы, квесты, посещение боулинга, кинотеатра и скалариума.

1 смена - с 23 по 27 марта 2 смена - с 30 марта по 3 апреля Семейный занимательный парк KÍDO (ТРК «Петровский», 1 этаж) тел. 97-07-97

Цена: 7000 руб.

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