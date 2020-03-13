Ижевчанка, вышедшая замуж за араба: «Мама думала, что мой муж - террорист»

23-летняя ижевчанка Анастасия еще в школе всем заявляла, что выйдет замуж за иностранца. Через несколько лет ее предсказание сбылось: девушка стала женой Мустафы Ал-Бкхати. В интервью «Комсомолке» она рассказала, почему боится ехать в Ирак и как родители отреагировали на ее союз с арабом.

Стала куратором иностранных студентов

В 2014 году Анастасия поступила в УдГУ, в институт математики, информационных технологий и физики. Девушка решила стать куратором иностранных студентов - их на потоке было несколько - и к ней «прикрепили» египтянина, финна и чешек. Задачей ижевчанки было помочь им адаптироваться в Удмуртии.

- В апреле 2017 меня попросили проводить к терапевту студента из Ирака. Он вообще не понимал русского, - вспоминает ижевчанка. - С ним был его друг Мустафа, который должен был помочь объясниться с врачом. Друг этот нес какую-то ересь, был одет не по погоде - в общем, никакого впечатления на меня не произвел.

Словом, первая встреча грозила стать последней. Однако Мустафа так не думал.

«Как мы друг другу понравились?»

Молодой человек в тот же день добавился к ижевчанке в друзья: каждый день спрашивал, как у нее дела и звал на свидание. И все время благодарил за ту встречу с врачом.

- Выяснилось, что мы живем в одном общежитии! - удивляется Настя. - Начали общаться - ночи напролет разговаривали, встречаясь то на кухне, то на лестничной площадке. Для него было в новинку просто вот так сидеть с девушкой. В Ираке мальчиков и девочек разделяют с садика. А о свадьбе договариваются семьями: узнают о подходящей партии через соседей или знакомых. Часто избранницей становится двоюродная сестра. То есть мужчины-иракцы вообще не знают, что такое конфетно-букетный период. Например, друг Мустафы работал таксистом и возил свою будущую жену за деньги! Но сам Мустафа старался за мной ухаживать - дарил цветы, приглашал на ужин, который сам же и приготовил. А как-то вообще сказал, что я стану его женой! А я отнекивалась и смеялась.

Однако уже через год, в марте 2018-го, Анастасия стала Ал-Бхкати. Молодые скромно расписались и устроили праздничный обед.

Свадьба семьи Ал-Бкхати прошла в тихом семейном кругу. ФОТО: Личный архив

- Я вообще не поняла, как мы стали друг другу нравиться, - говорит девушка. - Если взять во внимание, какое первое впечатление у меня о нем было. Я потом ему даже говорила, что он меня приворожил. А он только посмеялся в ответ и сказал, что это просто любовь.

Настя удивляется, как они с Мустафой могли друг другу понравиться? ФОТО: Личный архив

«Не все родственники мужа обо мне знают»

Родители девушки, узнав об избраннике дочери, были удивлены. И, мягко говоря, совсем не рады.

Мама Насти была не рада новости о Мустафе. ФОТО: Личный архив

- Моя мама православная, а он мусульманин. Она, конечно, насмотревшись телевизора, думала, что он у меня из ИГИЛ, - смеется Настя. - Но Мустафе удалось убедить моих родителей, что он порядочный человек: много с ними разговаривал, рассказывал о своей семье. В итоге, родители оттаяли. Сейчас все очень дружно живут.

А вот родные Мустафы поначалу не поверили, что их ребенок смог влюбить в себя русскую девушку.

- Но они порадовались за сына. Каждый видеозвонок для них, как праздник. Особенно сейчас, когда появился внук. Честно, я вообще не уверена, что вся его семья знает обо мне. В семье Мустафы 22 человека, и это не считая родителей, - смеется Настя.

Совсем недавно Мустафа и Анастасия стали родителями. ФОТО: Личный архив

Перестала есть свинину и разговаривает на арабском

- Когда мы поженились, у нас были некоторые трудности с налаживанием быта, - вспоминает Настя. - В основном из-за разницы культур.

Например, в Ираке не принято начинать трапезу, пока не возьмет ложку самый старший. Желательно, чтобы это был мужчина. Если пришли гости, то нельзя наливать чай в большие кружки - это считается неуважением.

- Лучше выбрать маленькие, чтобы приходилось постоянно доливать, - говорит Настя. - Так желанный друг сможет долго просидеть в гостях.

Из-за постоянных военных действий природные заповедники занимают лишь 0,001 % площади Ирака. ФОТО: PIxabay

А в провинции Ирака и вовсе, чтобы выйти на люди, женщинам приходится отпрашиваться у своего мужа!

- То есть там нельзя даже проводить своего ребенка в садик самой, нужно делать это в сопровождении мамы, свекрови, брата или мужа. Но это сохранилось только в отдаленных районах или очень религиозных семьях, - рассказывает ижевчанка.

Однако молодожены отказались от традиций, понятных только в Ираке, и смогли прийти к компромиссу.

- Из необычного у нас только то, что мы вообще перестали есть свинину, - говорит Настя. - И это при том, что я не мусульманка. Для меня было важно сохранить свое вероисповедание. И это стало главным условием перед нашей свадьбой. Сейчас мы счастливы. Я, конечно, перед замужеством думала, что Мустафа вообще не будет помогать по дому или с ребенком. Но это оказалось глупым стереотипом. Муж, о чем бы я ни попросила, выполняет с радостью и без пререканий. И с сыном у него настолько гармоничные отношения, хотя тому еще 9 месяцев нет, что я иногда даже завидую.

Что касается языка, то в семье Ал-Бкхати говорят и на русском, и на арабском языках. Ижевчанка без чьей-либо помощи выучила родной язык мужа.

- Мне по непонятным причинам очень легко это дается, поэтому как-то само собой получилось, что я арабский стала понимать, а потом и говорить на нем, - рассказывает девушка. - Усилий никогда особых не прилагала. У мужа все друзья удивляются: «Как ты свою научил так хорошо говорить?». А Мустафа руками разводит и смеется, говорит: «Ей-богу, она сама!».

«Без милых берез и гречки не смогу»

Сейчас семья Ал-Бкхати живет в Ижевске.

- Не могу сказать, что Мустафе здесь нравится, - говорит Настя. - Но у нас в принципе все более развито. Например, не отключают электричество, в шаговой доступности школы, детские сады, больницы, магазины.

Но вскоре Анастасии и Мустафе предстоит поехать в Ирак. Молодому человеку, как только он закончит университет, нужно будет найти хорошую работу по профессии на родине. А уже потом перевестись в Россию.

В Ираке Настю пугает климат и нестабильная политическая ситуация. ФОТО: Pixabay

- Сама я в Ираке еще не была, - говорит девушка. - Страшно ехать на самом деле. То у них землетрясение, то забастовка, то вообще военные действия. А теперь еще и ребенок появился, это дополнительная ответственность. Пробудем там пару лет, а потом вернемся в Удмуртию. Я, честно говоря, без наших милых берез и гречки долго не смогу.

Вопрос ребром

Как влюбить в себя араба?

- Я не лучший пример! - смеется Настя. – Им нравятся белоснежки со светлыми волосами, желательно - вообще блондинки. А у меня веснушки по всему лицу и волосы рыжие. Когда мой муж идет по улице и разговаривает по видеосвязи со своими братьями, и те случайно видят прохожую красивую девушку, сразу начинают шутить, мол: «Мустафа, я собираю чемоданы, давай, жди». А из качеств, даже не знаю, тут, наверное, все индивидуально.

Если же верить интернету, то арабам нравятся девушки семейные, готовые принять их культуру. При этом избранница обязательно должна за собой ухаживать и красиво одеваться. Поэтому, если в ваши планы входить выйти замуж за горячего восточного мужчину, не проходите мимо нового платья, начните красить волосы в более светлый цвет, не посещайте солярий и учитесь находить компромиссы.