2020-03-18T17:50:33+03:00
Общество

Дата ижевского забега в ползунках «Карапузы, на старт» переносится

Однако регистрация участников продолжается
Анастасия Волкова
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Дата семейного фестиваля переносится. ФОТО: АрхивДата семейного фестиваля переносится. ФОТО: Архив
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Дата забега «Карапузы, на старт» переносится на неопределенный срок. Напомним, мероприятие должно было пройти 4 апреля в коворке «Арена». Однако 18 марта глава города запретил проводить мероприятия, где собирается более 100 человек.

Нам бы хотелось, чтобы гости и участники чувствовали себя комфортно и были уверены, что их здоровью ничего не угрожает. Именно поэтому забег будет проведен, когда заболеваемость пойдет на спад и в Удмуртии будет снят режим повышенной готовности.

Приносим свои искренние извинения. И спешим сообщить, что продолжаем собирать заявки. Как только станет известна точная дата проведения чемпионата, с каждым участником мы свяжемся лично. И обязательно предоставим актуальную информацию о сроках, времени, месте и возрастных категориях участников.

Если вы уже являетесь зарегистрированным участником 4 забега в ползунках «Карапузы на старт!», но к моменту проведения мероприятия возраст ребенка не будет соответствовать установленным положением возрастным категориям, заявка аннулирована НЕ будет. Возрастные категории будут пересмотрены в соответствии с поданными до 24 апреля заявками.

Встретимся на забеге, и будьте здоровы!

Как зарегистрироваться?

1) Отправить заявку по этой ссылке, заполнив каждое поле.

2) На указанный вами электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, где будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Если у вас возникли сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00. Положение о проведении 4 чемпионата от «Комсомольской правды» «Карапузы, на старт!».

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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