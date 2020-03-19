«Песни нашей Победы»: радио «Адам» приглашает ижевчан участвовать в легендарном проекте

Стартовал новый сезон проекта «Песни нашей Победы», в рамках которого любой ижевчанин может исполнить песню о Великой Отечественной войне в эфире радио «Адам», а затем, если его выберет жюри, – еще и с главной сцены празднования Дня Победы в Ижевске 9 мая.

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Кроме того, как и в прошлом году, команда радио «Адам» собирает рассказы о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной или трудился в тылу, а также их фотографии в альбом «Лица Победы». Принять участие в проекте можно и в рамках флешмоба «Песни Победы всем офисом». Наконец, в группе радио «Адам» ВКонтакте запущен «Виртуальный музей Победы» https://vk.com/album-3462202_270539724, куда можно выкладывать фотографии исторических артефактов, связанных с войной и хранящихся в вашей семье.

Все подробности о проекте – на официальной странице «Песен нашей Победы» , а пока давайте почитаем отзывы тех, кто участвовал в прошлом сезоне проекта: пел со сцены или был в составе жюри.

- Самое яркое в проекте для меня из года в год – это единение людей, когда на площади собирается 10 или 20 тысяч горожан, и они все вместе поют песни нашей Победы. Больше всего меня тронула песня «Поклонимся великим тем годам». Она невероятная. Мощная. Она про то, что мы не должны забывать, какой ценой нам досталась Победа. Не должны забыть мертвых, кто пал в бою, и отдал свою жизнь ради нас, и живых, которые не покладая рук ковали победу. Сильная песня, - Артем Князев, в прошлом – участник проекта, сейчас член жюри.

Фото: Диля Ахмадишина, Артем Князев – участник и член жюри проекта

– В проекте не всегда выходят в финал те, кто идеально поет, – отмечает Артем Князев. – Здесь нужно нечто большее. Душа! Нужно прожить песню, донести ее суть до зрителя. Это не только спеть по нотам, это рассказать историю так, чтобы зритель проникся ею. Всем будущим участникам советую – не бояться. Выбирать песню, чтобы она откликалась именно в вашем сердце. Всем удачи!

– О проекте я узнала от мужа, – рассказывает Лидия Даровская, участница «Песен нашей Победы». – Он так эмоционально рассказывал о нем, что у меня не осталось шанса не принять участие. Я исполняла песню «Журавли». Пела ее впервые. Давно ее люблю, но не решалась петь до этого – слишком глубокий смысл. Донести его до слушателя – большая ответственность. Эмоции – космос! Очень атмосферно, мощно, до мурашек весь концерт! Не обошлось и без волнения, но это ценный опыт.

Лидия Даровская на сцене «Песен Победы» 9 мая 2019 года Фото: Диля Ахмадишина

– Я хотел стать частью одного из самых масштабных и значимых событий в жизни нашего города – празднования дня Победы, поэтому решил подать заявку, – рассказывает Дмитрий Носачев, участник 10 сезона. – Когда я наблюдал за тем, как выступают другие участники, искренне удивлялся их профессионализму и совершенно не переживал. Но когда оказался перед сценой за минуту до своего выхода, у меня закружилась голова и даже немного заволновался: как бы в обморок не упасть. А потом поднял глаза и оказалось, что это сцена ходит ходуном от танцующих на ней людей. Успокоился, понял, что никого не подведу. Вышел и спел.

Фото: Архив

Попробуйте и вы свои силы в проекте «Песни нашей Победы»! Пусть ваша песня, исполненная со всей искренностью, прозвучит в эфире радио «Адам» и тронет каждого, кто ее услышит. Ждем ваших заявок на участие. Все подробности – здесь.

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Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 25.04.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте pobeda.izhlife.ru или по тел. 945-045. Реклама