Где в Ижевске можно купить сезонные ягоды и фрукты?

Сезон ягод и фруктов в самом разгаре! Где можно купить черешню, абрикосы и персики, откуда их привозят и во сколько обойдутся сезонные лакомства, выяснила «Комсомолка».

РЫНОК НА ОСТАНОВКЕ УЛ. СПОРТИВНАЯ

На рынке работают более 5 точек с фруктами и ягодами. Тут можно найти абрикосы, персики, нектарины, сливу, черешню, виноград, арбузы и клубнику. Продукцию привозят из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Стоимость за 1 кг:

Абрикосы – 100-140 рублей

Персики – 165-195 рублей

Нектарины – 140-195 рублей

Слива – 105-130 рублей

Черешня – 300-330 рублей

Клубника – 400 рублей

Арбуз – 30 рублей

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

На рынке по улице Красноармейская в продаже – абрикосы, слива, арбузы, черешня и нектарины. Продукцию привозят из Узбекистана и Турции. Продавцы отдают предпочтение последним, потому что в отличие от узбекских фруктов они мягкие и сочные. Также в продаже есть таджикские абрикосы и черешня, азербайджанская слива, казахские арбузы и дыни.

Стоимость за 1 кг:

Абрикосы – 95-135 рублей

Персики – 95-200 рублей

Нектарины – 135-240 рублей

Слива – 85-115 рублей

Черешня – 200-285 рублей

Арбуз – 35 рублей

Дыня – 100-140 рублей

РЫНОК НА ДЗЕРЖИНСКОГО (ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО)

Здесь можно найти черешню, персики, нектарины и сливу. Продукцию привозят из Узбекистана. Также можно приобрести астраханские арбузы.

Стоимость за 1 кг:

Абрикосы – 130 рублей

Персики – 190-320 рублей

Нектарины – 180-250 рублей

Слива – 120-150 рублей

Черешня – 300-320 рублей

Арбуз – 40 рублей

Как правильно выбирать ягоды и фрукты?

- Черешня (сезон с конца июня по середину июля). У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться. Выбирайте ягоды только с плодоножкой, у свежих ягод она эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что скорее всего негативно скажется на их вкусе.

- Абрикосы (с конца июня по конец июля). Спелый абрикос имеет ровный цвет без каких-либо пятен или точек (допускается наличие красноватых или желтоватых участков). Поверхность должна быть абсолютно сухой без малейших признаков увлажнения, через кожицу должен чувствоваться аромат. Чем ярче окраска, тем выше уровень его зрелости (исключением являются слишком яркие фрукты, в данном случае не исключено использование красителей или чрезмерного количества химикатов). При нажатии на кожицу абрикос не должен деформироваться, его поверхность должна обладать достаточной упругостью.

- Персики (с начала июля по середину августа). Выбирайте упругие и бархатистые персики, кожица должна быть ровной, без пятен. Цвет кожицы должен быть максимально естественным (слишком яркие плоды могут быть результатом химической обработки, а самыми вкусными персиками считаются желто-красные фрукты). Мякоть может быть не только желтой, но и белой с розоватыми прожилками (причем второй вариант будет намного слаще первого). Продавцы советуют покупать инжирные персики, потому что они самые сладкие.

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