2020-05-09T12:18:17+03:00
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Финал проекта «Песни нашей Победы» стартовал в Ижевске

В этом году он проходит впервые в онлайн-режиме
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске 9 мая в 13:00 стартовал финал проекта «Песни нашей Победы» (0+). Из-за пандемии коронавируса проект впервые проходит в онлайн-режиме.

Всего в финал вышло 11 участников, среди которых – два трио и один песенный коллектив:

- Диана Шишкина, школьница, исполнила для проекта песню «Рисуют мальчики войну».

- ВИА «Снова вместе» исполнили авторскую песню «Рядовой», написанную музыкальным руководителем ансамбля Ринатом Минекаевым.

- Азалия Хаметова, менеджер по туризму, спела проникновенную «Балладу о матери».

- Ольга Миндиярова, маркировщик на заводе «Купол», выступила в проекте с песней «Родина».

- Екатерина Белозерова, офицер запаса, исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя.

- Михаил Березин, 18-летний школьник, покорил сердца слушателей радио «Адам», исполнив легендарную песню «Темная ночь».

- Андрей Максимов, продавец строительных блоков, принял участие в проекте с песней «На безымянной высоте».

- Рафаил Гафиатуллин, водитель инкассации, выбрал для проекта песню «Вечный огонь».

- Трио сестер Питилимовых. Мария, Дарья и Анастасия исполнили пронзительную и грустную песню «Ты же выжил, солдат».

- Лидия, Ирина и Екатерина Кабановы – бабушка, мама и дочка. Для проекта они спели «Майский вальс».

- Наталья Турова, работник банка в декрете, исполнила песню «На Мамаевом кургане тишина». Наталья не прошла в финал по результатам народного голосования или по голосам жюри, однако ее выбрали лично сотрудники редакции радио «Адам».

Все выступления можно посмотреть в нашей трансляции.

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Финал проекта Песни нашей Победы .Корпорация Центр и радио Адам представляют гала-концерт проекта Песни нашей Победы . Смотрите выступления лучших участников проекта, слушайте вместе со всей Удмуртией песни военных лет. Отметим День Победы вместе! Генеральный партнер проекта Песни нашей победы Корпорация Центр. Корпорация Центр [club20714707 *corpcentre] 30 лет: уважаем прошлое, смотрим в будущее

ИСТОЧНИК KP.RU

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