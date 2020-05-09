Финал проекта «Песни нашей Победы» стартовал в Ижевске
В Ижевске 9 мая в 13:00 стартовал финал проекта «Песни нашей Победы» (0+). Из-за пандемии коронавируса проект впервые проходит в онлайн-режиме.
Всего в финал вышло 11 участников, среди которых – два трио и один песенный коллектив:
- Диана Шишкина, школьница, исполнила для проекта песню «Рисуют мальчики войну».
- ВИА «Снова вместе» исполнили авторскую песню «Рядовой», написанную музыкальным руководителем ансамбля Ринатом Минекаевым.
- Азалия Хаметова, менеджер по туризму, спела проникновенную «Балладу о матери».
- Ольга Миндиярова, маркировщик на заводе «Купол», выступила в проекте с песней «Родина».
- Екатерина Белозерова, офицер запаса, исполнила песню «Кукушка» Виктора Цоя.
- Михаил Березин, 18-летний школьник, покорил сердца слушателей радио «Адам», исполнив легендарную песню «Темная ночь».
- Андрей Максимов, продавец строительных блоков, принял участие в проекте с песней «На безымянной высоте».
- Рафаил Гафиатуллин, водитель инкассации, выбрал для проекта песню «Вечный огонь».
- Трио сестер Питилимовых. Мария, Дарья и Анастасия исполнили пронзительную и грустную песню «Ты же выжил, солдат».
- Лидия, Ирина и Екатерина Кабановы – бабушка, мама и дочка. Для проекта они спели «Майский вальс».
- Наталья Турова, работник банка в декрете, исполнила песню «На Мамаевом кургане тишина». Наталья не прошла в финал по результатам народного голосования или по голосам жюри, однако ее выбрали лично сотрудники редакции радио «Адам».
Все выступления можно посмотреть в нашей трансляции.
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Финал проекта Песни нашей Победы .Корпорация Центр и радио Адам представляют гала-концерт проекта Песни нашей Победы . Смотрите выступления лучших участников проекта, слушайте вместе со всей Удмуртией песни военных лет. Отметим День Победы вместе! Генеральный партнер проекта Песни нашей победы Корпорация Центр. Корпорация Центр [club20714707 *corpcentre] 30 лет: уважаем прошлое, смотрим в будущее
ИСТОЧНИК KP.RU
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