2020-05-09T11:36:47+03:00
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Удмуртия присоединилась к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Фотографии участников войны будут показывать на экране
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Каждый год, традиционно, проходит Всероссийская акция «Бессмертный полк», когда горожане выходят на шествие с портретами участников войны. В этом году из-за пандемии коронавируса было решено провести акцию в онлайн-режиме.

Удмуртия не осталась в стороне и присоединилась к акции. 9 мая на светодиодном экране на Центральной площади началось «шествие» полка. Фотографии будут показывать целый день.

По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, все желающие еще могут принять участие в акции. Для этого нужно заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте «Бессмертный полк России».

В акции по всей стране принимает участие более 2 млн человек.

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Вахта памяти у Вечного огня в Ижевске 9 мая.Сегодня, 9 мая, все мы отмечаем Великий День Победы. Традиционное возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в этом году не состоится все массовые мероприятия в честь праздника в Удмуртии отменили. Но у мемориалов проходят Вахты памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Удмуртия присоединилась к онлайн-акции «Бессмертный полк»
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