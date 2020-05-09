Фоторепортаж: в Ижевске прошли концерты и парады Победы во дворах, где живут ветераны

9 мая 2020 года в Ижевске без внимания не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятий поменяли. Теперь вместо масштабных концертов на Центральной площади творческие коллективы города устраивают мини-концерты во дворах домов, где живут ветераны. Собрали небольшой фоторепортаж со двора на улице Союзная, 5, где прошел концерт и парад Победы.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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