2020-05-09T16:49:52+03:00
75 лет Великой Победы

Фоторепортаж: в Ижевске прошли концерты и парады Победы во дворах, где живут ветераны

В этом году из-за коронавируса пришлось менять формат мероприятий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

9 мая 2020 года в Ижевске без внимания не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятий поменяли. Теперь вместо масштабных концертов на Центральной площади творческие коллективы города устраивают мини-концерты во дворах домов, где живут ветераны. Собрали небольшой фоторепортаж со двора на улице Союзная, 5, где прошел концерт и парад Победы.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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Как Ижевск отмечает День Победы.В День Победы корреспонденты Медиагруппы Центр в прямом эфире расскажут и покажут, как проходят концерты и парады под окнами ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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