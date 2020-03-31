В многоэтажке Ижевска из-за постоянной сырости обвалилась стена

– Вы выйдите на улицу, посмотрите. Там дыры в стене, все карнизы в трещинах – скоро балконы падать начнут, – рассказывают жильцы дома №128 по Воткинскому шоссе.

В их подъезде в буквальном смысле слова обвалилась стена. Всюду плесень, паутина, запах сырости и гнили. Люди в шутку называют свой подъезд «катакомбами» и надеются, что здание не рухнет вместе с ними. В гости к жильцам отправился журналист «Комсомолки». Как выяснилось, бояться им действительно есть чего. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Фото: Сергей Грачев

КАК В СКЛЕПЕ

С первого взгляда дом №128 показался мне обычной четырехэтажкой. Во дворе расчищали снег, из подъездов выходили жители – кто-то на работу, кто-то – в магазин, кто-то выбрасывал мусор. Но стоило мне приблизиться к подъездам на расстояние пары метров, как в нос ударил резкий запах – адская смесь сырости, плесени, гнили и пыли. Выдержать его без слез в первые минуты было невозможно.

Фото: Сергей Грачев

Сразу за входной дверью открывается вид на рухнувшую стену – будто зашел в старый склеп. Из стены вываливаются кирпичи – некоторые из них можно просто достать рукой. Другая часть стены попросту осыпается. Выглядит жутко – кажется, что вот-вот остатки стены сломаются, и здание сложится как карточный домик. Разрушение настолько серьезно, что визуально первый подъезд в два раза шире остальных. Стены в доме сырые. Это видно невооруженным взглядом. Выдает это и активно размножающаяся на них плесень.

Фото: Сергей Грачев

СЛИЗНИ НА РАКОВИНЕ, ТАРАКАНЫ НА СТЕНАХ

Жители признаются – к таким нечеловеческим условиям они практически привыкли. Сыро не только в подъезде – от влаги страдают и квартиры. Со стен отваливаются обои, гниют двери и мебель, размножаются насекомые.

– Так бывает, ночью встанешь, свет включишь – а на раковине слизни, бегают тараканы – рассказывает Юрий (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.). – Мы привыкли уже.

Здание это было построено еще в 60е. Дом – большая коммуналка, в нем живут около 128 человек, в том числе и матери-одиночки, многодетные семьи. На один этаж – общая кухня, туалет и ванна. При первой же возможности жители пытаются съехать в другое жилье – правда, возможности такие выдаются нечасто.

– Позорный, извините, дом. И плесень, и мокрота, и тараканы бегают. У нас была квартира, но дочь нас сюда «поместила», денег поимела… – рассказала жительница дома. – И что мне делать, посоветуйте? Надо ремонт делать, а мы пенсионеры. У меня муж больной – уже 6 лет лежит, парализован…

По словам жильцов, в доме не работает вытяжка. Люди закрывают столы и технику пленкой, чтобы защитить ее от жира. Фото: Сергей Грачев

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Стены в доме сырые и прогнившие. Но причина этого не в прохудившейся кровле или проблемах с водопроводом, как можно было подумать, а в «нелегальных» душевых. Их много лет назад организовали вместо умывальников, при этом не оборудовав помещение. Об этом нам рассказал директор УК «Стандарт качества» (она обслуживает дом) Дмитрий Кощеев.

– Когда-то давно было негласное разрешение. Но при этом, люди должны провести через БТИ (бюро технической инвентаризации) изменения, что у них вместо умывальника появились душевые, – рассказывает Дмитрий Кощеев. – Многие поставили вообще ванну в кухню. А там деревянные полы. И вот ванна стоит по середине, люди обливаются – вода течет по перекрытиям, все гниет.

По словам директора УК, в проекте дома (раньше оно было общежитием) была заложена одна душевая на этаж. Позже их переоборудовали в комнаты, а трубы протянули до умывальников и кухонь. С тех пор многие собственники съехали, а вновь заехавшие люди о существующей проблеме даже не догадывались.

Фото: Сергей Грачев

ВИНОВАТЫ ЖИЛЬЦЫ?

Спустя годы после такой «модернизации» дом полностью промок и прогнил. Стена в одном из подъездов обвалилась, и существует вероятность, что она действительно может просто рухнуть. Как рассказал директор УК Дмитрий Кощеев, дом можно и нужно признавать аварийным, а жильцов расселять – но люди сами почему-то не участвуют в этом процессе.

– Мы четыре раза инициировали собрание собственников, но на них никто не приходил – один-два человека выходили, – рассказывает Дмитрий Кощеев. – Людям нужно собрать деньги и заказать экспертизу, это порядка 50 тысяч рублей (такой, по закону, порядок признания дома аварийным. – Прим.ред.). Но они этого не делают.

Отремонтировать стену подъезда и фасад дома никто не берется – по правилам эти работы должны проводиться за счет фонда капремонта, но у дома огромные долги – больше трех миллионов рублей.

Фото: Сергей Грачев

– Более 70% жильцов не платят. Нам не на что проводить ремонт – ни текущий, ни капитальный, – рассказывает директор управляющей компании. – Если разбросать по комнатам – это по 23 рубля. Это сколько лет они не платили? Чек за содержание жилья – 200-250 рублей в месяц. Но они тоже не платят.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Чтобы избежать возможной трагедии, как рассказал Дмитрий Кощеев, он обращался в разные ведомства. Но денег на ремонт и расселение жильцов никто не выделяет.

– От этого дома все управляющие компании отказались, мы его ведем полгода. С 28 декабря каждую неделю туда приходят ГЖИ, Минстрой, капремонт. Я их за руку привожу туда. С 28 декабря у нас на каждой неделе выпадали кирпичи из фасада. По фасаду идет газовая трубда. Если, не дай бог, ее перебьет, там еще может быть и взрыв.

Но ответ во всех ведомствах один – денег нет.

Фото: Сергей Грачев

– Я уже зашел и в госсовет, и к депутатам, и в администрацию города, и в администрацию района, управление ЖКХ. В капремонт обратились – «Вы в минусах». Единственное, я не делал еще обращения к главе республики. Люди сами ничего не делают – не собираются, не платят. При этом ремонт, который должен быть с нашей стороны – все сделано: поменяли ХВС, ГВС, поменяли крышу. Каким-то образом укрепили фундамент – насколько смогли, насколько денег было, – рассказывает директор УК.

По словам Дмитрия Кощеева, больше половины собственников в доме сейчас не найти – комнаты, в основном, сдаются. Кто-то находится под домашним арестом, кто-то просто не открывает дверь. Словом, судьба здания этих людей никак не интересует.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…

Председатель объединения Совета домов Удмуртии Александр Евсеев поясняет – если формально дом признан (а он признан) исправным, то все заботы по улучшениям жилищных условий ложатся на плечи жильцов.

– Это же частный дом. Там есть собственники помещений. Общие правила заключаются в том, что за имущество отвечают именно они. И если они хотят улучшить свои жилищные условия, им нужно определить источники финансирования определения ремонтных работ. Понятно, что это сложно сделать людям, но насколько я знаю, сам по себе дом подлежит восстановлению, – рассказал он нам.

Фото: Сергей Грачев

Вариант решения вопроса, на самом деле, один – найти подрядчика, который согласится исправить ситуацию. Никаких государственных программ, которые бы помогли жителям в данном случае, не существует. По словам Дмитрия Кощеева, на ремонт одного дома уйдет порядка миллиона рублей – эти деньги и жильцам, и городу найти гораздо проще, чем расселить более 100 семей.

– Нужно организовать инициативную группу, которая будет подыскивать пути решения вопроса. Будет искать подрядные организации, которые будут готовы выполнить в рассрочку работы, чтобы жители рассчитывались постепенно. Но если в доме это никому не надо, если людей устраивает жить в таком доме, то понятное дело, что никто ни к кому не придет и за него ничего не сделает, – отметил Александр Евсеев.

В этой истории есть и другие семьи – те, кто платит за содержание жилья и капремонт. Кто установил в душевых поддоны и поменял газовые плиты. Кто выходит на собрание жильцов. Эти люди, возможно, и хотели бы съехать из коммуналки, но у них нет такой возможности. И этим людям приходится жить в сырости и плесени, растить там детей и каждый день надеяться, что на их голову не рухнет потолок. Тем более, что жизнь в таких условиях может сказаться и на здоровье людей. Врач-эксперт «Комсомолки» поясняет – в сырых стенах нет ничего хорошего. На них уже сейчас появляются плесневые грибы, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

– Нередко бывает так, что это является пусковым механизмом для дальнейшего развития аллергической бронхиальной астмы. Важно исключить контакт с грибковыми аллергенами, но даже это не может дать стопроцентной гарантии, что заболевание уйдет, так как механизм аллергического воспаления запустился, - комментирует врач.

И 128-й дом – не единственный. В этом районе стоит еще две такие же «коммуналки», из которых вываливаются кирпичи.

– Таких домов у нас три. 124-й, 126-й и 128-й. На все эти три дома нужно 150 тысяч рублей, чтобы признать аварийными. Есть уже и договоренности с экспертной организацией, одной из лучших в городе. Единственное, что эту экспертизу должны будут признать муниципальные власти, – говорит Дмитрий Кощеев.

В доме №126 несколько лет назад уже обрушился балкон. Но люди продолжают там жить. Есть даже те, кто «сидит на чемоданах», ошибочно думая, что дом уже признан аварийным. Неясно, кто должен ставить точку в споре и помогать оказавшимся в безвыходной ситуации людям. Ясно только то, что сейчас они живут на пороховой бочке и в случае трагедии виновными посмотрено могут остаться они сами и УК, помогать которой в решении вопроса никто не стремится.

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