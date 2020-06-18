«Двое насиловали, один стоял и смотрел»: следователи рассказали эксклюзивные подробности убийства 14-летней девочки в Ижевске

19 лет назад в лесу у Восточного поселка в Ижевске нашли тело задушенной 14-летней девочки со следами насилия. Следователь по особо важным делам следственного комитета по Удмуртии СО по Индустриальному району города Александр Алексеев рассказал «Комсомолке» эксклюзивные подробности уголовного дела.

Ушла гулять и не вернулась

27 сентября 2001 года 14-летняя девочка ушла гулять, матери пообещала вернуться в 10 вечера. На улице Орджоникидзе потерпевшая познакомилась со студентом училища и его друзьями, вместе они пошли на дискотеку в ДК «Октябрь» (сейчас Дом Дружбы народов. — Прим. ред.). Когда ребята пошли провожать девочку было решено сократить путь и пошли через Восточный поселок.

—Когда компания проходила мимо лесопосадки, один из молодых людей предложил девочке вступить в половую связь. Она отказалась. После этого, применяя насилие, молодой человек затащил девочку в лесопосадку, жестоко избил ее и изнасиловал. То же самое сделал и второй парень, а третий наблюдал за всем этим. Девочка сказала, что обратится в полицию. Тогда первый насильник задушил ее, - рассказал Александр Алексеев.

Искать ребенка начали в тот же день, родственники обзванивали друзей, классного руководителя, а после обратились в полицию. Уже на следующее утро тело девочки было найдено. В рамках расследования уголовного дела были проведены экспертизы, но 19 лет назад не удалось установить генотип подозреваемых.

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Злоумышленники были судимы за убийство, кражу и нападение на ларек

Двое молодых людей дружили с детства, позже они познакомились с третьим участником преступной группы. Позже выяснилось, что в 2000 году насильник был осужден за кражу, а в 2003 году все трое были осуждены на 15 лет за нападение на ларек и убийство девушки. Но одного из них выпустили за хорошее поведение.

—Молодые люди находились в колонии в другого региона, поэтому до нас сведения дошли не сразу. 18 мая мы получили информацию о том, что генотип совпал с данными человека, который изнасиловал девочку, — рассказывает следователь.

Подозреваемого задержали, он признал вину, но сообщил, что изнасилования не было, а девочка сама согласилась. При этом он сказал, что на месте преступления был один. Однако следователями был обнаружен биологический материал и другого человека, которого также нашли и допросили.

— За особо тяжкие преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы, а за изнасилование — 10 лет. Но срок давности по изнасилованию истек еще 4 года назад. Убийцу суд по своему усмотрению может лишить свободы на срок до 20 лет. В любом случае родственники могут обратиться в суд с требованием возместить моральный ущерб, - отметил Александр Алексеев.