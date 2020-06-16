Подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в 2001 году задержали в Удмуртии

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:02:35+03:00

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В Удмуртии установили личность еще одного подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в 2001 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Напомним, убийство произошло в 2001 году. Тогда на перекрестке улицы Васнецова и переулка Уральский нашли тело 14-летней девочки. Раскрыть преступление в те годы не удалось. Но сейчас с применением новых технологий и совершенствованием методов удалось найти подозреваемых.

В мае этого года задержали 37-летнего мужчину, генотип которого совпадал с генотипом предполагаемого преступника. Его заключили под стражу. Оказалось, что через два года после происшествия его осудили за убийство, сопряженное с разбоем, с двумя соучастниками.

Но на одежде ребенка были обнаружены и другие биологические следы. Несмотря на то, что подозреваемый сообщил о совершении преступления в одиночку, следователи продолжили изучать дело. В базах данных не было сведений о возможных преступниках. Поэтому пришлось изучать круг общения подозреваемого тех лет. В частности, следователи проверили на причастность к убийству сообщников подозреваемого в более позднем преступлении. Оказалось, что они были причастны и к убийству в 2001 году.

Теперь следователям удалось воссоздать картину произошедшего. В 2001 году 18-летний, 20-летний и 22-летний молодые люди познакомились с пострадавшей у кинотеатра. Они провожали девушку до дома. Около лесополосы два человека изнасиловали потерпевшую, а потом один из них ее задушил. Третий молодой человек был очевидцем преступления. 9 июня 2020 подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU