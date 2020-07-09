Коронавирус в Ижевске, последние новости на 9 июля 2020 года: 29 новых случаев заражения и 8 человек в тяжелом состоянии

Фото: pixabay.com

По состоянию на 9 июля 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях (подробнее).

Диагноз подтвердился у 5 жителей г. Ижевска, 4 жителей Кезского района, по 2 случая зарегистрировано в г. Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах.

Также по информации главы на данный момент в больнице Удмуртии 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 средней степени тяжести и 255 в удовлетворительном состоянии.

Всего в республике зарегистрировано 1652 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 32 человека скончались, 1297 – выздоровели.

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

А ЧТО В МИРЕ?

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев заражения, 1173 человека пошли на поправку. Умерло 32 человека, число зараженных Covid-19 в мире превысило 12 миллионов человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: