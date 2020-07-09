Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
9 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска, 4 жителей Кезского района, по 2 случая зарегистрировано в Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 719
Можга - 224
Алнашский район - 121
Завьяловский район - 112
Малопургинский район - 58
Глазов - 41
Воткинский район - 33
Балезинский район - 41
Можгинский район - 29
Граховский район - 25
Увинский район - 19
Сарапул - 44
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 22
Ярский район - 8
Воткинск - 13
Красногорский район - 7
Шарканский район - 9
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район - 20
Кезский район - 19
Кизнерский район - 15
Камбарский район - 7
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 4
Вавожский район - 20
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 7
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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