2020-07-09T16:38:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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9 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска, 4 жителей Кезского района, по 2 случая зарегистрировано в Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 719

Можга - 224

Алнашский район - 121

Завьяловский район - 112

Малопургинский район - 58

Глазов - 41

Воткинский район - 33

Балезинский район - 41

Можгинский район - 29

Граховский район - 25

Увинский район - 19

Сарапул - 44

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 22

Ярский район - 8

Воткинск - 13

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 20

Кезский район - 19

Кизнерский район - 15

Камбарский район - 7

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 4

Вавожский район - 20

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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