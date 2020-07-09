Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

9 Июль 2020 2020-07-09T16:38:59+03:00

Рассказываем о статистике по районам

Изменить размер текста: A A

9 июля в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска, 4 жителей Кезского района, по 2 случая зарегистрировано в Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 719

Можга - 224

Алнашский район - 121

Завьяловский район - 112

Малопургинский район - 58

Глазов - 41

Воткинский район - 33

Балезинский район - 41

Можгинский район - 29

Граховский район - 25

Увинский район - 19

Сарапул - 44

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 22

Ярский район - 8

Воткинск - 13

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 20

Кезский район - 19

Кизнерский район - 15

Камбарский район - 7

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 4

Вавожский район - 20

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU