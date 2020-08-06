Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 августа 2020 года: новый летальный случай и 14 человек в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии на 6 августа зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончался еще один человек – мужчине было 70 лет, 43 человека выписали. Об этом сообщает оперштаб республики.

- Все подтвержденные случаи заражения были зарегистрированы в Ижевске. Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

- Состояние заболевших: 285 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 6 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 520 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 099 человек выздоровели, 55 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

На 6 августа 2020 в России зафиксировано 871 894 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 5 267 человек. Общее число смертей от коронавируса в России составляет 14 606 человек, сегодня зафиксировано 116 случаев смерти. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 6 августа 2020 в России: 676 357.

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