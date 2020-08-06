Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 6 августа: 28 новых случаев заражения и 1 умерший

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На утро 6 августа в Удмуртии зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба по республике.

- Все случаи заражения зарегистрированы в Ижевске, - говорится в сообщении.

За сутки один человек скончался – мужчине было 70 лет, 43 человека выписали. Состояние заболевших: 328 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 6 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 520 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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