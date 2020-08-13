Новый тротуар и благоустроенная парковка: как ремонтируют дворы в Ижевске?

Фото: Мария Шилова

28 дворов в Ижевске в этом году ремонтируют по национальному проекту «Жильё и городская среда». На придомовых территориях появятся новые тротуары, детские площадки, парковки и многое другое. 7 августа председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин проверил ход работ и встретился с жителями двух домов, которые сами инициировали начало благоустройства дворов.

Как рассказала старшая дома №253 на улице Удмуртская Марина Батракина, во дворе все 25 лет не уходила вода даже после маленького дождя. Тяжело было мамам с детьми и коляской, которым приходилось перепрыгивать через лужи на пути в магазин или детский сад.

- У нас две главные задачи - восстановить детскую площадку и сделать дороги, чтобы мы могли спокойно ходить в любую погоду, - поясняет Марина Батракина.

Во дворе дома №253 на улице Удмуртской выровняют площадку, заасфальтируют дорогу, благоустроят тротуар и парковку, а для детей установят современную игровую площадку. Фото: Мария Шилова

Во дворе уже полным ходом идут работы. Сейчас решается вопрос по спилу аварийного дерева, которое в любое время может упасть на территорию двора.

- Жители дворов активно участвуют в таких программах. Мы стараемся держать с ними контакт. Прежде чем приступить к работе, уточняем всё по проекту. Именно жители в первую очередь заинтересованы в качестве проводимых работ, - рассказал Олег Гарин.

Второй объект Индустриального района Ижевска - двор дома №131 по улице Кирова.Старшая по подъезду Вера Красноперова здесь живет около 40 лет.

- Сейчас ничего нет, дорога разрушилась. Скорая и такси на этих выбоинах прямо ругались, говорят, почему не могут дорогу сделать, - жалуется жительница дома.

Во дворе дома №131 по улице Кирова по инициативе жителей заасфальтируют дорогу, построят тротуар, установят новую детскую площадку и сделают парковку. Фото: Мария Шилова

Необходимость ремонта двора определяют сами жители: они принимают решение по участию в программе, затем рисуют проект. Один из критериев участия в программе - умение договориться друг с другом, так как были случаи, когда половина жителей хотели парковку, а другая половина - детскую площадку.

Руководитель подрядной организации Роман Алексеев рассказал, что каждый проект индивидуально обсуждается с жителями, учитываются все пожелания и устраняются недоработки в изначальном документе.

Двор дома №131 по улице Кирова ждал ремонт около 40 лет. Фото: Мария Шилова

- Между жителями и организацией идет конструктивный диалог. Мы как специалисты предлагаем решения, чтобы улучшить проект. Дизайн двора на Кирова мы перерисовывали: перенесли парковку, расширили бордюры с 50 до 90 сантиметров, чтобы люди с колясками спокойно могли пройти, - поясняет Роман Алексеев.

Всего в этом году по национальному проекту отремонтируют 28 придомовых территорий. Завершение работ по контрактам ожидается 30 сентября. Общая стоимость работ составляет 78,8 млн рублей, 10% из которых - софинансирование самих жителей.

- Администрация города поставила задачу перед подрядчиками - до конца августа закончить основную часть работ, до 30 сентября завершить установку малых архитектурных форм и полностью сдать объекты, - рассказывает Олег Гарин. - За сроками исполнения следим и мы, и жители, так как они напрямую заинтересованы в благоустройстве своей территории. И даже после сдачи объектов комиссия осуществляет осмотр на наличие недочетов. В случае выявления подрядчик устраняет их в счет гарантийных обязательств. Такая же процедура проходит и по всем ранее сданным дворам. В таких проектах качество выполненных работ играет большую роль. Оно у нас на особом контроле. Мы стараемся не просто благоустроить, но как можно дольше продлить радость жителей от проделанной работы.

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