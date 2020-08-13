Откуда пчелы летят: где в Ижевске можно мед купить?

Фото: pixabay.com

Вот-вот начнется медовый спас, а это значит, что пора думать о покупке меда. Мы узнали, как обстоят в этом году дела с количеством меда в нашей республики и стоит ли ждать роста цен?

КАК ДЕЛА С МЕДОМ?

По словам пасечников, рассчитывать на большой урожай меда в этом году не приходится. Однако на каждой пасеке дела обстоят абсолютно по-разному.

- В центральной части Удмуртии сложилась теплая погода во время цветения липы, как раз 7-8 дней, поэтому урожай меда получился хорошим, – рассказал пасечник Юрий Дмитриевич.

А вот в северной части республики, например, в Глазовском и Ярском районах, ситуация не такая радужная – в благоприятный период для сбора пыльцы держалась дождливая погода. В итоге урожай не очень удался, говорит пасечник.

- В этом году меда не очень много. Из-за жары пчелы летали мало, - рассказал нам пасечник Алексей Тронин. Он признается – этим летом ему пришлось опустить цены на свою продукцию – если раньше он продавал литр меда за 700 рублей, то теперь продает по 500 рублей.

Фото: pixabay.com

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ МЕД?

Магазин «Золотой улей»

В этом магазине можно купить не только натуральный мед с добавками и без, но и сувенирный, в разных бочонках, крынках и не только. Есть медовые пасты, бальзамы, сувениры, орехи, прополис, воск и вощина, и не только.

- Адрес: ул.Красноармейсакая,128, телефон: 89524038623

- Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, суббота – воскресенье с 9.00 до 17.00

- Цена: от 350 рублей за пол литра.

Магазин «Медовик»

В магазине продается не только мед, но и продукция для пчеловодов: прополисное масло, улья,рамки, и другой инвентарь для пасеки. а еще они могут помочь вам организовать свою пасеку, если понадобится. на выбор можно купить липовый и цветочный мед, а еще мед с прополисом. есть прошлогодний и свежий.

- Адрес: ул. Красноармейская, 137, телефоны: 242930, 89501759409

- Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота до 15.00

- Цена: 600 рублей за килограмм

Магазин «Пчеловод»

В магазине можно купить инвентарь для пасеки и конечно же сам мед - цветочный,гречишный, горный, луговой, с прополисом, пергой, с маточным молочком. А еще можно приобрести восковые свечи, инвентарь для откачки меда и распечатки сот.

- Адрес: ул. Областная, 9, pchelovod18.ru

- Цена: от 390 рублей за литр

Лавка «Пасека Юньга»

В лавке можно найти цветочный и гречишный мед, а также цветочный с грецким орехом. А еще - медовые пряники, шоколадные фигурки, чай, пастилу и другие сладости. У лавки есть склад, который находится по адресу: Пушкинская, 116 и работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00

- Адрес: ул. Коммунаров,202

- Цена: от 350 рублей за литр.

- Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00, суббота – воскресенье до 17.00

«Пасека Дмитрича»

Здесь можно купить цветочный мед и мед в сотах. Пасека находится в селе Крестовоздвиженское, заказ доставляют по договоренности на дом (возможен самовывоз).

- Цена: от 500 рублей за литр

- Как связаться: 89501795421 (Юрий) или на сайте medok18.ru

Рынок на Сенной

На рынке можно найти гречишный светлый и темный мед, липовый кристаллизованный, мед в сотах, забрус, трутневое молочко, прополис, пергу.

- Адрес: ул. Красноармейская,126 nasennoy.ru

- Время работы: с 7.00 до 17.00, понедельник - санитарный день

- Цена: от 80 рублей за 100 граммов

Выставка-продажа «Медовый спас»

Здесь можно найти цветочный, липовый, лесной, гречишный мед.

- Адрес: ул. Кирова, 14

- Когда: с 12 по 25 августа

КСТАТИ!

15 августа ярмарка меда пройдет в музее-заповеднике Лудорвай. С 10.00 до 16 здесь будут отмечать Медовый спас. Гостей ждет праздничная программа и дегустация меда от пасечников со всей Удмуртии.

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