Ижевчанка, живущая в закрытом на карантин Израиле: «Мы решили не скрывать от детей всю трагедию происходящего»

Несколько лет назад ижевчанка Татьяна Лапинер переехала в Израиль. В середине марта страна объявила у себя карантин из-за пандемии коронавируса. Несколько недель назад Татьяна начала вести онлайн-дневник на своей страничке в «Фейсбук», рассказывая, каково это оказаться на карантине с мужем двумя детьми. Мы приводим выдержки из этого дневника.

ЧТО БУДЕТ - НЕИЗВЕСТНО

Информация о том, что страна переходит на карантин, появилась 14 марта.

«Суббота, утро. Информационное пространство завалено сообщениями о полном комендантском часе, о закрытии всего бизнеса, кроме жизненно необходимых магазинов. Решаем закупить продуктов и понимаем, что мы не одни решили. Лекарства продают ограниченно, приходится дважды постоять в две разные кассы. Закупаем на кредитки, расписываем на максимальное количество платежей. Когда будет следующий доход — неизвестно. Сколько получится ещё поработать, не понятно. Как сводить дебит с кредитом в конце месяца, даже думать страшно. Очереди, разговоры, сами же люди нагоняют панику уже сами себя».

В тот же вечер премьер-министр Израиля выступил с официальным заявлением - закрыты все спортзалы, кафе, рестораны, ТЦ. Фирмы переводятся на дистанционную работу, тысячи сокращенных и отправленных в отпуск...

«Выпито много вина и сказано много слов с друзьями».

Фото: facebook.com/tatyana.lapiner

«Ночью нашла на утро двух клиентов. Написала пост, что готова работать. Вышла из дома в 8:30. Настраивалась поработать до обеда. Домой вернулась в 22 часа. Без перерыва, без продыха. Совершенно выжатая и морально убитая. Это был последний рабочий день, урвала с него, все, что физически смогла».

Однако вечером стало известно, что косметическим бизнесам запрещено принимать клиентов. За нарушение - до года лишения свободы. Татьяна, работающая в своем салоне красоты, мысленно начала пересчитывать имеющиеся сбережение.

««Не паникуй», — говорят подруги. А я вспоминаю, как во время развала СССР папа добыл мешок макарон. Мы ели их несколько недель на завтрак, обед и ужин, вареные, жареные и в запеканке. До сих пор не очень люблю макароны в форме «рожек».

Ближе к полуночи звонит хозяин квартиры.

«Плохо...», — отвечаю на его вопрос, как дела. — «Мы не сможем заплатить тебе за квартиру 10-го числа».

И слышу в ответ: «Все хорошо, все будет хорошо, мы как-то это решим».

Открываем вдвоем с мужем бутылку дешёвого вина. Выпито два бокала. Не сказано почти ни слова»

РЕШИЛИ ВЗЯТЬ КРЕДИТЫ

К пятому дню Татьяна постепенно начала смиряться со сложившейся ситуацией. Они с мужем решили взять кредиты, оставив эти деньги на жизнь и временно не оплачивать никакие счета.

«Дети чихают, смотрю на них с подозрением. Объявила, что в случае болезни комната старшего становится госпиталем — она самая изолированная и с отдельным туалетом. Старший сначала возмутился, но согласился, что это оптимально.

Мы проанализировали, что ещё мы можем сделать. Сводили младшего к семейному врачу, получили «нагоняй», что притащились, но нам дали рецепт на его астматические препараты для ингаляций. Вечером в аптеке я не смогла выкупить лекарство — его нет.»

Вечером правительство порекомендовало не выходить из дома без острой необходимости.

«Нашли семейный сериал, посмотрели две серии. Выпито по бокалу вина, утверждена семейная стратегия на ближайшее время».

Фото: facebook.com/tatyana.lapiner

В ОДНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ С ЗАРАЖЕННЫМ

На 10 день Татьяне позвонили из Министерства здравоохранение. Лаконично сообщили, что ее сын, недавно посетивший стоматолога, находился в этот момент рядом с больным коронавирусом. Пояснили - мальчика и его папу, который водил его в больницу, нужно изолировать от остальной части семьи. Присвоили номер и попросили позвонить на горячую линию, если появятся симптомы.

«С утра и до этого момента я брала штурмом сайт правительства, заполняя данные для личного кабинета на иврите. У меня хорошая зрительная память, и много друзей. Иначе я бы на справилась. Я просто запоминаю строчки и порядок, не особо понимая на иврите, что им надо.

Свою регистрацию я пробила. После тренировки и полдника планировала приступить к регистрации Сашки. И вот... ещё две регистрации — теперь на сайт минздрава.

С помощью подруг через воцап заполняю данные достаточно быстро. Но вместо «членов семьи» почему-то читаю «раковины». Не улавливаю, зачем им эти данные, пишу в строку цифру от балды, и отправляю анкеты.

Бланки за Сашку на открытие личного кабинета на сайте правительства я уже заполнять не буду. Все. Нервный лимит закончился. Это завтра.

Хорошо, что утром успели пробежать «десятку». Потому что до 29 марта мы не выходим совсем. Стоматолог был 15/03, уже неделю после того возможного заражения мы живём вместе, обнимается, целуется. Поэтому я решила, что сидим дома все.

«Не паникуй»

«Все будет хорошо».

«Как вы себя чувствуете?»

Все у нас хорошо, симптомов нет. Настроение стабилизируется. По статистике, трем из четырех нас все равно придется переболеть. По мне — так без разницы, когда.

Вечером досмотрен первый сезон не самого умного космического сериала. Взрослые настаивают на перерыве, дети требуют второй сезон.»

На 12 день старшему сыну стало плохо - появились тошнота, слабость, головная боль и ломка в теле. Температуры, правда, не было. Чуть позже мальчика вырвало. Проспав несколько часов, он проснулся в хорошем самочувствии.

««Ты видела, что в новостях?»

«Нет, не смотрю».

«Ты слышала, что...»

«Нет, не слушаю».

Живём по режиму дня, в котором есть: подъём,

утренняя скакалка,

завтрак с семьей,

30 минут свободного времени,

2 часа учебы,

обед,

час свободного времени,

часовая семейная тренировка,

чаепитие на балконе,

полчаса уборки,

время настольных игр,

приготовление ужина,

ужин под совместный просмотр кино,

отбой.

Моего личного времени в этом дне всего 2,5 часа. И я не готова тратить его на просмотр новостей. Наверно, потому что не верю, что там скажут что-то реально важное для меня сейчас.

Вечером выпит бокал вина с друзьями из Берлина. В скайпе. Сказала им, что в июле, кажется, не прилечу. И они показали мне свою квартиру с телефона.

Тот ещё суррогат общения...»

ЖИЗНЬ НА УДАЛЕНКЕ

На 13 день Татьяна начала обучаться удаленно - записалась на онлайн-курсы дизайнера.

«Служба занятости приложила нерабочим бизнесменам бесплатные курсы. Зашла посмотреть: английский для бизнеса, Фотошоп, Фейсбук, эксель, ВордПресс, продвижение в соцсетях, SEO... Надо брать! Обещали вернуть дистанционное образование детей. Ждали все утро. И снова взяли учебу на себя. Муж работает над заказом: снимает фото для каталога шоколада Bruno | chocolate Когда он раскладывает свои модели по квартире, запах стоит такой, что вся семья, как голодные стервятники, кружит рядом».

На 14 день семье пришлось пересмотреть меню - весы показали +500 г за неделю. Из рациона решено убрать хлеб, облегчить ужины, сократить десерты.

Фото: facebook.com/tatyana.lapiner

«У нас игра в домашний ресторан Лапинеров. Каждый вечер ужин готовит новый шеф. Теперь я спокойна — дети научатся готовить, и даже будут получать от этого удовольствие. Карантин поднимет мальчиков в рейтинге женихов)))»

«Последний день нашего полного домашнего заточения решаем отпраздновать лазаньей. Готовим все вместе, поедаем с аппетитом.

Изоляция заканчивается, симптомов короны ни у кого нет, но младший покашливает. Для верности проверяю температуру — ее нет.

Несколько дней назад отодвигала платеж по кредиту на бизнес до июля. Таково было правительственное распоряжение. В банке мне сказали «ок, и будьте здоровы». И сегодня кредит сошел со счёта... Будьте и вы здоровы, что ещё скажешь.

Хозяйка моего салона на просьбу отложить на время оплату аренды или часть оплаты, ответила, что и у нее есть обязанности и расходы. И добавила, что 1 апреля ждёт всю сумму по договору. Может, у нее юмор такой, и это первоапрельская шутка? Ничего, главное, пусть будет здорова.

Две недели карантина и становится понятно, что в новых условиях спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В этих джунглях выживет сильнейший. И тот, у кого много друзей)

Устала думать, анализировать, бороться с ветряными мельницами, злиться и пытаться понять. Если такова наша новая реальность, придется ее принять (выбора-то все равно нет). И по максимуму провести это время с пользой. Но с йомришона!

А сегодня сплела кашпо, прибрала цветы и нарисовала акварельный замок.

В бой — завтра.»

На 17 день Татьяне удалось выйти из дома и даже пробежаться. Впервые за полторы недели семья выехала в город - закупиться продуктами. К вечеру удалось договориться с хозяйкой помещения салона о скидке.

То, что заставляло сомневаться в реальной угрозе вируса, начало проявляться.

«То тут, то там всплывают истории реальных людей с «короной». У моего бухгалтера клиентка рыдает который день - 23-летнего сына увезли с диагнозом в больницу, подключили к аппарату. Она не может ни навестить его, ни подержать за руку, ни узнать вообще, как его состояние. Кстати, похороны в стране отменили... Только представить, что она его вообще может не увидеть - мурашки по коже. У приятельницы 48-летний друг переболел в тяжёлой форме, здоровый мужчина, активно занимается спортом.

«Мы думали, мы его потеряем...» - говорит подруга. Но он выкарабкался и официально попал в статистику выздоровевших».

ПОХОД НА БАЛКОН

«Все, я начала скучать по воле. Не то, чтобы мне плохо дома или я страдаю от безделья. Ничуть! В последние дни даже к телефону стала подходить реже, почти не слежу за лентами и сообщениями - некогда, если честно.

Я посчитала - в течение дня у меня есть 8 часов для себя: бег, учеба, чтение, интернет серфинг, домашние мелочи, рукоделки, прогулки с мужем и собакой. Активно с детьми мы проводим около 9 часов: завтраки, обеды, совместные балконные чаепития, часовая тренировка, часть уроков, уборка, приготовление еды, ужин, совместный вечерний сериал, погладить перед сном и пошептаться... Дети, как пластилин, именно сейчас мы в положении, что можно много чего скорректировать в их характерах и психике.

Мы решили не скрывать от них всю трагедию происходящего. Новости про карантин, истории заболевших, политика, обсуждения нашего семейного бюджета, мои расчеты по положению в бизнесе, Сашкины мысли о развитии новых направлений, прогнозы, варианты - все происходит у них на глазах, они во всем участвуют. Жизнь не малина, прикидываться не будем. Но некоторые ее стороны мы в силах обустроить так, как нам бы хотелось.

Поэтому дети собрали рюкзаки, провизию и спальники. И ушли в поход. На балкон. Пришлось пожертвовать моими «прогулками» и чтениями в саду))) Договорились на два дня. <…>

Вечером начали новый семейный сериал, выпили по бокалу розе от Баркана и шлепали себя по щекам, если разговор переходил на корону, карантин или финансы. Все, об этом после 20:00 больше не разговариваем!»