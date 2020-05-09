Жителей Пугачево в Удмуртии просят покинуть дома из-за возгорания травы и взрывов на территории военного городка

В Пугачево (Удмуртия) жителей военного городка просят покинуть дома из-за возгорания травы на территории и взрывов снарядов. Журналист «Комсомолки» рассказывает о ситуации с места событий.

Фото: Ульяна Колмогорова

- Уважаемые жители военного городка просьба покинуть жилые помещения с вещами и документами!будут предоставлены автобусы около 1 КПП, просьба двигаться спокойно! Без паники!,- сообщается в группе МО "Пугачевское".

- Никакой угрозы для жизни и физического здоровья нет. Есть психологический эффект, который к сожалению, в селе Пугачево уже стал традиционным по весне, но к нему невозможно привыкнуть. Поэтому стресс самый главный фактор, который негативно сказывается на людях.К сожалению и ветер и жаркая Погода не помощники, поэтому сейчас поднимается вопрос о привлечении авиации, для того чтобы либо сократить площадь горения либо ликвидировать в тех площадях, которые мы сейчас имеем, - рассказал глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Фото: Ульяна Колмогорова

По словам главы района, территория возгорания составила 3-4 га, на данный момент созданы пункты временного размещения, люди уходят в основном к родственникам. Сейчас решается вопрос по маломобильным гражданам, их 10 человек.

Всех жителей убедительно просят не паниковать.

Как сообщает журналист «КП» с места событий, хлопки слышны раз в 3-5 минут, в целом все спокойно, без паники, все службы на месте.

Мы продолжаем следить за ситуацией.