«Сейчас пока ситуация повышенной готовности»: глава Удмуртии провел заседание оперштаба в Пугачево

9 Май 2020 2020-05-09T21:13:26+03:00

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Глава Удмуртии приехал в Пугачево, где на территории бывшей военной части загорелась трава и раздаются взрывы. Он провел заседание оперативного штаба.

- Причины возгорания пока определить сложно. Есть гипотеза, что поджигатели – это «черные» копатели, но заключения МЧС еще нет. На данный момент площадь возгорания около 4 гектар. Очаг один, но он достаточно сильный, расстояние до места, где сконцентрировано большее количество снарядов около 300 метров, - отметил глава республики.

Также глава республики сообщил о возможности введения режима ЧС.

- Пока ситуация повышенной готовности, но есть все документы, чтобы ввести режим ЧС. В зоне риска находятся около 1400 человек мы полностью готовы к их эвакуации, - заключил Александр Бречалов.

Напомним, 9 мая вечером на территории бывшей военной части загорелась трава и начали взрываться снаряды. Людей попросили покинуть свои дома (подробнее).

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- В Пугачево жителей военного городка просят покинуть свои дома из-за возгорания травы и взрывов на территории бывшей военной части.

Взрывы в Пугачево (Удмуртия).Видео: Тамара Сергеева

ИСТОЧНИК KP.RU