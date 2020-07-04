Фото: как в Ижевске прошел праздник, посвященный присвоению звания «Город трудовой доблести»
3 июля вечером в Ижевске состоялось праздничное мероприятие, посвященное присвоению звания «Город трудовой доблести». Фотограф «Комсомолки» побыл на Центральной площади, собрали для вас самые яркие снимки.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Программа началась с праздничного концерта, где выступили местные исполнители, а также ижевчане увидели театральную зарисовку в исполнении муниципального театра «Молодой человек». Далее гостям Центральной площади показали лазерное шоу, где были продемонстрированы образцы военной техники.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Ярким окончанием праздника стал салют.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Напомним, Ижевск официально получил звание «Город трудовой доблести» 2 июля (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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