2020-07-04T12:18:57+03:00
Общество

Фото: как в Ижевске прошел праздник, посвященный присвоению звания «Город трудовой доблести»

Собрали самые яркие фотографии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров

3 июля вечером в Ижевске состоялось праздничное мероприятие, посвященное присвоению звания «Город трудовой доблести». Фотограф «Комсомолки» побыл на Центральной площади, собрали для вас самые яркие снимки.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Программа началась с праздничного концерта, где выступили местные исполнители, а также ижевчане увидели театральную зарисовку в исполнении муниципального театра «Молодой человек». Далее гостям Центральной площади показали лазерное шоу, где были продемонстрированы образцы военной техники.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Ярким окончанием праздника стал салют.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Напомним, Ижевск официально получил звание «Город трудовой доблести» 2 июля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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