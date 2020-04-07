5 приложений, которые помогут ижевчанам заняться спортом
Чтобы за время самоизоляции не растерять форму и не навредить здоровью постоянным сидением за компьютером, «Комсомолка» собрала для вас приложения и каналы для того, чтобы вы могли заниматься спортом дома.
Хатха йога для начинающих (18+)
В приложении несколько тренировочных программ на каждый день трех уровней сложности как для женщин, так и для мужчин. Можно составить собственную тренировку, используя список упражнений. Каждое содержит подробные аудио, видеоуроки и текстовые инструкции, и рекомендации к исполнению.
Тренировки подходят для больной спины, развивают гибкость связок и сухожилий, ускоряют метаболизм и прорабатывают все группы мышц организма.
Канал FitnessoManiya* от Янелии Скрипник (16+)
Тренировки на русском языке рассчитаны на девушек, которые хотят похудеть и проработать основные проблемные зоны. Комплексы сложных и комбинационных упражнений для нескольких групп мышц рассчитаны на 10-15 минут, которые нужно повторять несколько раз или сочетать между собой. Есть интенсивные интервальные тренировки, которые созданы для быстрого сжигания жира.
«7 минут упражнение» (12+)
Популярный 7-минутный комплекс упражнений для похудения и для поддержания тела в форме. Программа основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности»: 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. Есть ежедневные уведомления о необходимости выполнить упражнения.
Ходьба с зажигательной Лесли Сансон (6+)
Идеальные тренировки WalkatHome* для начинающих, для людей с большим лишним весом, для людей возраста 50+, для людей с сидячим образом жизни. Тренировки на английском языке представляют собой ходьбу в умеренно-быстром темпе под зажигательную музыку. На канале есть видео на 15-20 минут, а также на 30-45 минут. Занятия можно усложнить, если надеть утяжелители для ног.
Тренировки с Джиллиан Майклс (12+)
Очень разнообразная программа комплексных тренировок, рассчитанных на похудение и проработку всех мышц от известного инструктора из США Джиллиана Майклса. Видеоуроки состоят из трех уровней по 10 дней в каждом, всего программа рассчитана на 30 дней. Основа всех программ Джиллиан — это высокоинтенсивный интервальный тренинг.
Тренировки подходят для начинающих, для людей с избыточной массой тела, для молодых мам. Лучше начать со знаменитой программы «Стройная фигура за 30 дней (30 DayShred*)».
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Спортивный клуб «Омега фитнес» каждый день выкладывает домашние тренировки своих тренеров
Онлайн-марафон от фитнес-клуба Atlantis*
Спортивный клуб 4FRIEND'S ежедневно тренирует в прямом эфире
Зарядка от школы боевых искусств
*Андроид, Фитнесомания, Ютуб, УолкэтХоум, Дэйшрид, Атлантис
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ИСТОЧНИК KP.RU
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