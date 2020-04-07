5 приложений, которые помогут ижевчанам заняться спортом

Чтобы за время самоизоляции не растерять форму и не навредить здоровью постоянным сидением за компьютером, «Комсомолка» собрала для вас приложения и каналы для того, чтобы вы могли заниматься спортом дома.

Хатха йога для начинающих (18+)

В приложении несколько тренировочных программ на каждый день трех уровней сложности как для женщин, так и для мужчин. Можно составить собственную тренировку, используя список упражнений. Каждое содержит подробные аудио, видеоуроки и текстовые инструкции, и рекомендации к исполнению.

Тренировки подходят для больной спины, развивают гибкость связок и сухожилий, ускоряют метаболизм и прорабатывают все группы мышц организма.

Скачать для Android*

Канал FitnessoManiya* от Янелии Скрипник (16+)

Тренировки на русском языке рассчитаны на девушек, которые хотят похудеть и проработать основные проблемные зоны. Комплексы сложных и комбинационных упражнений для нескольких групп мышц рассчитаны на 10-15 минут, которые нужно повторять несколько раз или сочетать между собой. Есть интенсивные интервальные тренировки, которые созданы для быстрого сжигания жира.

Смотреть на YouTube*

«7 минут упражнение» (12+)

Популярный 7-минутный комплекс упражнений для похудения и для поддержания тела в форме. Программа основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности»: 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. Есть ежедневные уведомления о необходимости выполнить упражнения.

Скачать для Android

Ходьба с зажигательной Лесли Сансон (6+)

Идеальные тренировки WalkatHome* для начинающих, для людей с большим лишним весом, для людей возраста 50+, для людей с сидячим образом жизни. Тренировки на английском языке представляют собой ходьбу в умеренно-быстром темпе под зажигательную музыку. На канале есть видео на 15-20 минут, а также на 30-45 минут. Занятия можно усложнить, если надеть утяжелители для ног.

Смотреть на YouTube

Тренировки с Джиллиан Майклс (12+)

Очень разнообразная программа комплексных тренировок, рассчитанных на похудение и проработку всех мышц от известного инструктора из США Джиллиана Майклса. Видеоуроки состоят из трех уровней по 10 дней в каждом, всего программа рассчитана на 30 дней. Основа всех программ Джиллиан — это высокоинтенсивный интервальный тренинг.

Тренировки подходят для начинающих, для людей с избыточной массой тела, для молодых мам. Лучше начать со знаменитой программы «Стройная фигура за 30 дней (30 DayShred*)».

Смотреть на YouTube на английском языке

Смотреть в «Одноклассниках» на русском языке

Все тренировки в таблице

Фитнес-тренеры Ижевска, которые предлагают БЕСПЛАТНЫЕ тренировки

Анастасия Плюснина

Евгения Сорокина

Алсу Русских

Яна Кайгородова

Светлана Баранова

Ольга Трушина

Оля Шеметова

Спортивный клуб «Омега фитнес» каждый день выкладывает домашние тренировки своих тренеров

Онлайн-марафон от фитнес-клуба Atlantis*

Спортивный клуб 4FRIEND'S ежедневно тренирует в прямом эфире

Зарядка от школы боевых искусств

Ксения Ситдикова

Лидия Калимуллина

Марина Боронникова

Анна Видинеева

*Андроид, Фитнесомания, Ютуб, УолкэтХоум, Дэйшрид, Атлантис

К другим новостям:

«Непорядочные бизнесмены пытаются нажиться на ситуации»: глава Ижевска о ночной продаже алкоголя

Чиновницу из Удмуртии подозревают в нарушении карантина после поездки за границу