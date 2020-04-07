7 Апр 2020 2020-04-07T12:32:17+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев принял участие в рейде по выявлению организаций, нарушающих распоряжение главы Удмуртии и антиалкогольное законодательство. Так, в Ленинском районе был зафиксирован факт продажи алкоголя после 22:00. Об этом Олег Николаевич написал в соцсетях.

- Совместно с МВД зафиксировали факт продажи алкоголя в ночное время в Ленинском районе. Непорядочные бизнесмены пытаются нажиться на ситуации, это нужно пресекать. В непростых условиях, в которых все мы сейчас находимся, становится понятно, кто предприниматель, а кто - «делец». Важно здесь, что «дельцам» наплевать не только на покупателей, но и на своих сотрудников, масками и перчатками их обеспечивать никто не планирует, - цитирует главу города пресс-служба столицы Удмуртии.

За 3 дня было проверено более 60 заведений, в четырёх выявлены нарушения. В отношении всех нарушителей будет возбуждено административное производство, предприниматели будут платить штрафы

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Непорядочные бизнесмены пытаются нажиться на ситуации : глава Ижевска о ночной продаже алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU