Онлайн: первая свадьба в прямом эфире пройдет в Удмуртии
В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову.
Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть!
- Они станут первой парой, чья свадьба пройдет в прямом эфире. Все желающие могут присоединиться к торжеству дистанционно. Чуть позже организаторы сообщат, на какой площадке будет трансляция, - рассказал Александр Владимирович.
По словам молодоженов, свадьба будет длиться 1,5-2 часа. Она будет традиционной: с ведущими, конкурсами и поздравлениями. Вот только проходить это все будет дистанционно. Сами молодожены тематику программы не знают (организаторы держат в секрете), а то, что знают - раскрывать тоже не хотят.
Подробнее об истории знакомства Ирины и Альберта можно почитать в нашем материале.
Первая онлайн-свадьба в Удмуртии.В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову. Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть! Поздравить молодых сможет любой желающий!
ИСТОЧНИК KP.RU
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