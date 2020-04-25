2020-04-25T11:31:47+03:00
Общество

Онлайн: первая свадьба в прямом эфире пройдет в Удмуртии

Гостем необычного торжества пообещал быть глава республики
Дарья ПОРСЕВА
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Ребята любят автомобили, мотоциклы и путешествия. Мечтают о долгой и счастливой семейной жизни Фото: личный архив героев материалаРебята любят автомобили, мотоциклы и путешествия. Мечтают о долгой и счастливой семейной жизни Фото: личный архив героев материала
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В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову.

Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть!

- Они станут первой парой, чья свадьба пройдет в прямом эфире. Все желающие могут присоединиться к торжеству дистанционно. Чуть позже организаторы сообщат, на какой площадке будет трансляция, - рассказал Александр Владимирович.

По словам молодоженов, свадьба будет длиться 1,5-2 часа. Она будет традиционной: с ведущими, конкурсами и поздравлениями. Вот только проходить это все будет дистанционно. Сами молодожены тематику программы не знают (организаторы держат в секрете), а то, что знают - раскрывать тоже не хотят.

Подробнее об истории знакомства Ирины и Альберта можно почитать в нашем материале.

Первая онлайн-свадьба в Удмуртии.В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову. Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть! Поздравить молодых сможет любой желающий!

ИСТОЧНИК KP.RU

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