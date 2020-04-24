«На нас будет смотреть вся республика»: в Удмуртии пройдет первая онлайн-свадьба

«Режим самоизоляции - не повод отказываться от свадьбы» - так подумали ижевчане Альберт и Ирина, которые решили перевести торжество в онлайн-формат. Радостное событие состоится 25 апреля. Как пройдет дистанционная вечеринка, выяснила «Комсомолка».

ПРАЗДНИК ПОД УГРОЗОЙ

Молодые люди познакомились два года назад. Отношения развивались стремительно. Уже через 3 месяца Альберт сделал девушке предложение. Но свадьбу играть не стали - решили дождаться, когда Ирина закончит университет. Так что заявление подали на заветную дату – 24 апреля 2020 года.

Однако в марте, когда ситуация с коронавирусом обострилась, стало понятно - радостное событие может оказаться под угрозой.

- Первой о переносе свадьбы заговорила моя мама где-то в марте. Она тогда была за границей и у них там ситуация с коронавирусом уже начала складывать неблагополучно, – вспоминает Ирина. - Она нас предупредила, что скоро все придет и к нам. Настраивала, что, скорее всего, свадьбу придется немного отложить.

Ребята любят автомобили, мотоциклы и путешествия. Мечтают о долгой и счастливой семейной жизни Фото: личный архив героев материала

И действительно, российские загсы начали переносить регистрации. Тогда Альберт написал Главе Удмуртии в соцсетях, чтобы понять, что будет с их свадьбой. К удивлению юноши, через пару часов ему ответили. Александр Бречалов пообещал, что разберется.

В итоге дату регистрации ребят оставили прежней - 24 апреля. Однако если раньше влюбленные хотели расписаться вдвоем, а после - съездить на природу и пожарить шашлыки, то теперь им пришла в голову другая идея – провести онлайн-свадьбу. Так и режим нарушать не пришлось бы, и близких удалось бы собрать.

- В «Инстаграме» я увидел, что в Уфе молодые сыграли подобное торжество. Переговорил с любимой, друзьями и мы решили, что у нас будет так же! Не можем выехать на природу - соберем друзей и родственников онлайн 25 апреля в 12:00, - рассказывает Альберт. - Для нас так будет даже лучше, так как многие родственники Ирины живут не в Ижевске и на свадьбу приехать бы не смогли, а так подключатся все!

ЖДУТ ГЛАВУ УДМУРТИИ

По словам ребят, свадьбе будет длиться 1,5-2 часа. Она будет традиционной: с ведущими, конкурсами и поздравлениями. Вот только проходить это все будет дистанционно. Сами молодожены тематику программы не знают (организаторы держат в секрете), а то, что знают - раскрывать тоже не хотят.

- Что касается нарядов, то мы сначала думали быть в домашнем стиле. Но так как наша свадьба - диковинка для Удмуртии, то решили, что платью и костюму быть! Заказываем все онлайн, - делится Альберт.

Свадебную фотосессию ребята планируют провести после снятия карантина в Башкирии. Там живет фотограф – родственница Ирины Фото: личный архив героев материала

Молодожены планируют выложить ссылку на свадьбу в интернет и каждый желающий сможет присоединиться. Особенно ждут… Главу Удмуртии!

- Насколько мы поняли по последним новостям он не прочь присоединиться к нашему торжеству. Будем его непременно ждать! - говорит Ирина. - На самом деле, мы очень волнуемся. Чувствуем себя первооткрывателями. Все-таки на нас будет смотреть вся республика!

Ну а собраться с близкими и друзьями ребята смогут позже, когда закончится режим самоизоляции. Кстати, свадебную фотосессию ребята также планируют провести после снятия карантина в Башкирии. Там живет фотограф - родственница Ирины

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