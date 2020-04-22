2020-04-22T15:31:52+03:00
Общество

Новый приют для бездомных животных может появиться в заброшенном здании под Ижевском

В качестве одной из приоритетных площадок власти рассматривают корпус в Пугачево
Анастасия Захарова
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Здание в Пугачево рассматривают как один из вариантов для размещения приютаЗдание в Пугачево рассматривают как один из вариантов для размещения приютаФото: Амир Закиров
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В 2021 году в Удмуртии должен появиться первый муниципальный приют для бездомных животных. Площадку для строительства нового объекта еще не выбрали. В Ижевске рассматривают 9 участков. Одним из вариантов может стать здание в Пугачево. Подробности выяснила «Комсомолка».

Раньше в этом здании работал хозяйственный отдел воинской части Фото: Амир Закиров

Раньше в этом здании работал хозяйственный отдел воинской частиФото: Амир Закиров

Объект, о котором идет речь, находится на территории бывшей воинской части и принадлежит Минобороны России. Раньше в нем велись хозяйственные работы, однако после всем известного инцидента здание осталось заброшенным.

Помещение в Пугачево рассматривается как приоритетный вариант размещения будущего приюта и не зря.

- Здесь нас привлекла транспортная близость. Часть инженерных коммуникаций здесь уже есть. Здание не нужно будет с нуля возводить, только отремонтировать, - объяснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Если приют построят в Пугачево, он будет обслуживать несколько районов Фото: Амир Закиров

Если приют построят в Пугачево, он будет обслуживать несколько районовФото: Амир Закиров

НОВЫЙ ПРИЮТ – НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Сейчас власти прорабатывают вопрос о передаче объекта в муниципальную собственность с Министерством имущественных отношений и Минобороны России.

- Будем рассматривать вариант передачи в безвозмездное пользование. Власти района заинтересованы в строительстве на нашей территории такого объекта, потому что это прежде всего рабочие места для наших жителей, - рассказал глава Малопургинского района Сергей Юрин.

Здание заброшено после взрывов на арсенале Пугачево Фото: Амир Закиров

Здание заброшено после взрывов на арсенале ПугачевоФото: Амир Закиров

Зоозащитники согласны с властями в том, что площадка в Пугачево была бы хорошим вариантом. Из плюсов снова отмечают близость к городу, наличие стен и коммуникаций.

- У нас был вариант еще в Можге, но Можга очень далеко. В Ижевске есть приют «Кот и пес», но там уже 400 собак. Расширять его нет смысла. Но он будет продолжать работать и, возможно, помогать, пока строится муниципальный приют, - говорит Илона Резванова, член альянса защитников животных Ижевска.

Несмотря на то, что здание заброшено, зоозащитники одобряют выбор площадки для будущего приюта Фото: Амир Закиров

Несмотря на то, что здание заброшено, зоозащитники одобряют выбор площадки для будущего приютаФото: Амир Закиров

Тем временем, у властей есть дорожная карта, где расписано, что и в какие сроки должно быть сделано. Согласно этой карте, в 2021 году приют должен появиться в Ижевске, в 2022 - в Можге и Глазове, в 2023 в Воткинске и Сарапуле.

- При обустройстве приютов их должны разделить на три зоны: зона временного содержания животных, зона постоянного содержания животных и административно-хозяйственная часть, - говорит начальник управления ветеринарии Удмуртии Роман Габдарахманов.

Бездомных собак и кошек будут ловить и держать десять дней на карантине. Потом им будут ставить прививки, стерилизовать, держать еще десять дней и отпускать на волю. Ну а тех животных, которые будут проявлять необоснованную агрессию, будут оставлять в приюте.

НАПОМНИМ

Недавно в республике начали действовать новые правила по отлову бездомных животных (Подробности). Всех собак теперь отлавливают ставят прививки, стерилизуют и после содержания выпускают обратно на волю. При этом содержаться они должны будут в муниципальном приюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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