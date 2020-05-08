Пробивались с боями и потерями: как сражались, дружили и любили ижевчане во время Великой Отечественной войны

В канун 9 Мая горожане вспоминают родных, которые внесли свой вклад в исход Великой Отечественной войны. Мы собрали несколько проникновенных и трагичных историй от родных и близких героев войны.

ОКАЗАЛИСЬ В ОКРУЖЕНИИ

Клабуков Иван Дмитриевич

Младший сержант. Родился 9 октября 1920 года в д. Клабуки в крестьянской семье

– Мне исполнилось всего 11 лет, когда после продолжительной болезни умер отец, в 1933 году, в очень трудное и голодное время. Нас осталось трое, матери трудно нас прокормить, поэтому после окончания начальной школы начал работать в колхозе в 12 лет, – рассказывал Иван Дмитриевич*. – В 1938 году окончил курсы счетоводов при Балезинской РКШ и до октября 1940 года работал счетоводом в д. Клабуки колхоза «Путь Ленина».

В октябре 1940 года Ивана Дмитриевича призвали в армию, но случилось непредвиденное.

– Получил повестку в Красногорский народный суд. Мне предъявили обвинение в невыполнении мною договора с колхозом о контрактации. Я должен был сдать народившегося теленка колхозу, а я сдал его государству в счет мясопоставки (в то время каждое хозяйство должно было сдавать мясо по 32 кг) Суд вынес решение – 1,5 года лишения свободы, через 1,5 месяца по решению Верховного Суда Удмуртской АССР меня освободили, – вспоминал Иван Дмитриевич.

Фото: личный архив героев материала

В декабре 1940 года с последней группой призывников прибыл в город Каунас Литовской ССР, в сформированный там отдельный механизированный зенитный дивизион.

– 19 мая 1941 года личный состав дивизиона из Каунаса переехал на ст. Козлу-Руда, ближе к западной границе. 18 июня 1941 г. личный состав дивизиона был поднят по тревоге. 19 июня снова тревога, нас предупредили о возможной новой тревоге, распорядились спать одетыми, – рассказывал Иван Клабуков. – 22 июня нас подняли ровно в 4 часа. Мы подумали, что проводится армейская тревога, потому что высоко в небе увидели много самолетов, а чьи они, сразу не могли определить, не имели приборов наблюдения. Командование дивизиона в первые часы обстрела артиллерией потеряло управление. В начале июля сорок первого немецкие войска вышли на рубеж реки Западная Двина и подошли вплотную к городу Полоцку. 15 июля мы взорвали мосты через Западную Двину и оставили город. Но отступать было некуда, дивизия в полном составе оказалась в окружении. Пробивались с боями, большими потерями.

После выхода из окружения дивизия Ивана Клабукова приняла участие в оборонительных боях за города Торопец, Андриаполь, Погорелое городище, участвовала в Московской битве, в Ржевско-Сычевской наступательной операции, в оборонительных боях на реке Северный Донец. За боевые заслуги дивизия переименована в 20-ю гвардейскую. В ее составе Иван Дмитриевич сражался на Калининском, Западном, Юго-Западном и Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Венгрии, Румынии, Болгарии.

День Победы встретил на территории Венгрии. Демобилизован из рядов Красной Армии 5 мая 1946 года.

*По материалам книги Т.М. Филипповой «Великим тем годам поклонимся»

ГРАНАТОЙ УНИЧТОЖИЛ РАСЧЕТ ВРАГА

Газеев Музагит Габдулхакович

Год рождения: 1919

– Дед родился в деревне Верхние Бишинды Туймазинского района Башкирской АССР. Когда началась война, он был курсантом Московского военно-инженерного училища. Младшим лейтенантом он попал в Уфу в 112 башкирскую кавалерийскую дивизию, которая только формировалась. В апреле 1942 года их отправили на фронт. Так в составе башкирской кавалерийской дивизии с боями он проехал пол-Европы, – рассказывают внуки Музагита Газеева. – Дед участвовал в боях за освобождение от врага Орловщины, Курской области, Украины, Белоруссии, Польши. Дважды был ранен. В День Победы был в Германии возле реки Эльбы.

Фото: личный архив героев материала

Газеев Музагит имеет два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

– Первую Красную Звезду дед получил на Орловщине. Враг наступал. Одна рота немцев прорвала оборону советских войск и стала приближаться к командном пункту полка. Заметив это, дед быстро собрал 2 взвода солдат и повел против фашистов, – рассказывают внуки. – Сам лично гранатой уничтожил расчет танкового пулемета врага, а его солдаты - еще два пулемета немцев. Взяли в плен четверых солдат и одного капрала. Фашисты побежали назад. Мой дед был ранен в этом бою. В 1945 году дед вернулся домой и работал учителем русского языка и литературы в сельской школе. До наших дней, к сожалению, не дожил.

РАНИЛО ОСКОЛКОМ СНАРЯДА

Власов Михаил Васильевич

Год рождения: 1920

– Мой отец, уроженец Кировской области, до войны учительствовал. В июне 1940 года был призван на службу в РККА в Мурманск. Был артиллеристом, наводчиком, а затем командиром 37 минометной противотанковой пушки.В ходе службы отец простудил уши и по болезни его комиссовали в июне 1941 года, – рассказывает сын Михаила, Владимир. – В ноябре 1941 года отец снова был призван в армию и направлен на Северо-Западный фронт. Первые бои были в составе 273 отдельного противотанкового артиллерийского дивизион 63 стрелковой дивизии. В апреле 1942 года был ранен осколком снаряда. После излечения отца назначили комсоргом дивизиона. В августе 1942 года он вступил в ряды ВКПб, а в октябре 1943 года был назначен парторгом дивизиона уже в составе 3-го Белорусского фронта. В июне 1944 года отец был направлен на ускоренные курсы политсостава при Саратовском военно-политическом училище, которое закончил в марте 1945 года в звании лейтенанта. Парторгом батальона он уже вступил на земли Западной Европы и Германии.

Фото: личный архив героев материала

После взятия Берлина Михаил Васильевич продолжал службу в составе оккупационных войск в Германии. Из-за болезни его отца Михаилу пришлось вернуться на родину уже вместе с женой в январе 1974 года. Оба преподавали в сельской школе: Михаил – историю, его жена – географию. Воспитали трех сыновей.

– За ратную службу отец был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией», благодарственным письмом от Верховного Главнокомандующего. Умер папа в 2007 году, – добавляет Владимир.

ТРИЖДЫ РАНЕН, ДВАЖДЫ КОНТУЖЕН

Холмогоров Дементий Владимирович

Год рождения: 1914

– Отец родился 7 июля 1914 года в с. Июльское Воткинского района УАССР, в семье крестьян. 7 ноября 1936 года был призван в ряды РККА, зачислен в 57 дивизию, 169 полк Забайкальского военного округа рядовым пулеметчиком. С 11 мая 1939 года участвовал в боях за Халхин-Гол, был командиром взвода, – вспоминает дочь Дементия Владимировича Любовь. – В январе 1940 года папа был демобилизован, а в сентябре 1941 года снова призван в ряды Красной Армии. Трижды был ранен: под г. Погорелое Городище, под хутором Большой Северский Донец, под г. Секешфехервар. Дважды был контужен.

Фото: личный архив героев материала

Дементий Владимирович был уволен в запас 18 июня 1946 года из 41 гвардии кавалерийского полка в звании командира взвода ПТР. Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией» и другие. Умер Дементий Владимирович в 1996 году.

ЕЛИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ И ГОЛОВЫ ОТ СЕЛЕДКИ

Кирина Анна Ивановна

Год рождения: 1920

– Родилась мама в Башкирии, город Белебее. И больше всего из детства и юности помнит войну. Ее отец сразу ушел на фронт, ее мама, наша бабушка Анастасия Марковна с тремя маленькими детьми осталась одна. Анна была средней, – рассказывают дочери Анны Кириной Ирина и Татьяна. – Анастасия Марковна работала санитаркой в больнице. Она рассказывала, что их отправляли в лес на заготовку дров для фронта. Надеть было нечего, в калошах на босу ногу они в ноябре готовили дрова: рубили, пилили, кололи. Все сами. Старшая сестра мамы Нина работала в столовой, в педучилище. Там в военные годы был госпиталь для летчиков. Она иногда приносила домой головы от соленой селедки и картофельные очистки. Это был праздник! А так пекли хлеб с лебедой и его ели.

Фото: личный архив героев материала

После войны, в 1953 году, наша мама вышла замуж и вместе с мужем они построили небольшой уютный домик.

– Когда папа умер, мы перевезли маму к себе, в Ижевск. Она живет рядом, но в своей квартире. В здравом уме, сама за собой ухаживает, очень оптимистичная и веселая! – отмечают дочери.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Мария Петровна (1923 года рождения) и Яков Николаевич (1919 года рождения)

– Началась эта история в далеком 1939 году в деревне Варзибаш Алнашского района Удмуртской АССР. Моя бабушка в этот год проводила своего жениха Якова Николаевича в армию на долгих три года. Дед служил танкистом-механиком в танковых войсках, и перед самым «дембелем» его перебросили к западным границам России, где началась война, – рассказывает внучка Юлия Шабалина. – В ночь 22 июня 1941 года по советским пограничным заставам и укреплениям немецко-фашистскими войсками был нанесен артиллерийский удар. После первой бомбы в казарме не осталось ни одного стекла. Мой дед в одних кальсонах выпрыгнул на улицу через окно казармы, так и воевал три дня в одних кальсонах, только на четвертый день ему удалось одеться.

Яков Николаевич во время Великой Отечественной войны служил механиком-водителем. Механик-водитель танка находится ниже других членов экипажа, в пределах брони, это и спасло мужчине жизнь.

Воспитанники детского сада №26 г. Ижевска в гостях у раненых красноармейцев в госпитале №3776, который разместили в школе №28. 1943 г. Фото: ГКУ «ЦДНИ УР»

– Пока отступали до Москвы, сгорело 5 танков, погибло 5 экипажей, а мой дед остался жить. У него были контузии, легкие ранения, он попадал в окружение. Дед участвовал в сражениях на Курской дуге, подрывался на мине … – вспоминает Юлия. – Победу Яков Николаевич встретил в Киеве, где 9 мая 1945 года его на носилках вынесли на площадь. Так всю оставшуюся жизнь у деда была одна нога короче другой, все тело изувечено множеством осколков, даже легкие были повреждены осколками.

Мария Петровна после окончания 10 классов отучилась в Ижевске в медицинском училище. Всю войну она работала в госпитале в Ижевске.

– В тылу с едой было очень тяжело, поэтому в свой отгул она отправилась в родную деревню пешком (90 км от города), чтобы у родственников взять немного картошки. Вспоминает: «Набрала сколько-то картошки в свою котомку и пошла обратно. Дошла до Агрыза, чтобы там сесть на поезд и доехать до города, – рассказывает Юлия. – На вокзале ее окружили голодные мальчишки, силой срезали лямки котомки и бритвой порезали руку.

Когда война закончилась, Яков на двух костылях с погонами старшины приехал к своей Маше (уже на тот момент, как военнообязанная Мария Петровна была в звании младшего лейтенанта) в госпиталь и больше они не расставались. Они вырастили и поставили на ноги четырех детей. Умер Яков Николаевич в 1983 году. Мария Петровна в последний год своей жизни очень ждала 9 мая. Умерла она в ночь с 9 на 10 мая 2013 года, не дожив пяти месяцев до своего девяностолетия.

ИЖЕВСК ФРОНТОВОЙ В ЦИФРАХ

В годы войны ижевские заводы выпустили:

140 тысяч авиационных пулеметов и пушек;

83 тысячи станковых пулеметов;

1,5 миллиона пистолетов и револьверов;

133 тысячи противотанковых ружей.

90% всех фронтовых «Максимов» – из Ижевска.

За 4 года Великой Отечественной войны Ижевский оружейный завод произвел стрелкового оружия столько же, сколько за 92 довоенных года.

До 2 часов (с 22 часов) в годы войны сократился цикл обработки ствола благодаря внедрению новых технологий.

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