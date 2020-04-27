Как ижевчанам взаимодействовать с соседями и управляющими компаниями в период самоизоляции?

Во время самоизоляции у жителей многоэтажных домов остается потребность решать вопросы на общих собраниях собственников, обращаться в управляющую компанию, к ресурсникам и в проверяющие органы. Спрашивают они и о работе газовых компаний. Как работать с «управляйками», могут ли газовики прийти с проверкой и куда обращаться по вопросам ЖКХ? Разбираемся с председателем «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александром Евсеевым.

ГАЗОВИКИ НЕ ПОЯВЯТСЯ ДО ОСОБЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах не останавливалось после объявления режима самоизоляции в конце марта. Газовики работали в обычном режиме, проводили проверки оборудования в квартирах, так как коммунальные службы относятся к предприятиям непрерывного цикла. Люди, находившиеся на карантине, имели веские основания отказать специалистам газовых организаций в допуске в свои квартиры. За это меры привлечения их к ответственности приниматься не должны. (Карантин применяется в отношении инфицированных граждан, а также тех, кто недавно прибыл из-за границы или из некоторых регионов России).

Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртской Республики» в эфире радио «КП» - Ижевск»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В соответствии с Распоряжением главы Удмуртской Республики №76-рг, с 21 апреля 2020 года в Удмуртии были приостановлены техобслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования в многоэтажных домах. Исключения – плановые работы в квартирах с газовыми котлами и водонагревателями, а также экстренные ситуации. Работы в частных домовладениях продолжаются. В многоквартирных домах – возобновятся после особых распоряжений.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

Существует три формы проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах:

1. очная – все участники лично присутствуют на собрании;

2. заочная – голосование проводится посредством оформления письменных решений;

3. очно-заочная – поэтапное или параллельное проведение собрания в форме непосредственного присутствия жильцов и в форме заочного их голосования.

- В условиях пандемии коронавируса нужно отказываться от очных собраний в пользу их заочного проведения, - отмечает Александр Евсеев. – При выборе очно-заочной формы необходимо договориться о том, что на очном этапе на собрании будет присутствовать только инициатор его проведения. Все остальные собственники мнение по поставленным вопросам могут высказать, заполнив решение в письменном виде в бюллетене для голосования. Для обсуждения вопросов, поставленных на голосование, можно использовать дистанционные сервисы – например, создать группу в соцсетях или чат в мессенджерах.

Работы газовиков в многоквартирных домах приостановлены до особых распоряженийФото: Архив «КП» в Ижевске

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

В период самоизоляции может потребоваться обращение в организации и ведомства для решения срочных и не очень вопросов. В настоящее время сделать это можно через Личный кабинет в системе ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

- Из-за ситуации с коронавирусом до конца 2020 года приостановлены внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы все общение с РСО, УК и ТСЖ было оформлено официально, рекомендуется общаться с ними через ГИС ЖКХ. В случае, если вам не дадут ответ, то это можно будет впоследствии обжаловать, а надзорные органы смогут принять меры реагирования, не проводя проверку, - отмечает Александр Евсеев.

Благодаря государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства возможно удаленное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, исполнителями жилищно-коммунальных услуг (управляющими организациями, ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями). Для доступа к ГИС ЖКХ необходимо зарегистрироваться в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГИС ЖКХ в разделе с инструкциями.

Получить консультацию по этим и другим вопросам можно по телефону 56-36-09.

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