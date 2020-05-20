Завершить нанесение разметки в Ижевске планируют до 11 июня

5 мая в Ижевске начали наносить разметку. Однако практически сразу у горожан возникли вопросы к работам. «Комсомолка» узнала, кто и как в городе наносит разметку и кто будет исправлять недочеты.

Исправят за сутки

У автомобилистов две претензии к разметке: сужение полос на основных улицах и несоответствие знаков и линии. Например, сужение двух крайних полос на перекрестке 9 Января и 10 лет Октября, а также на улице Удмуртской.

По словам главного инженера Службы благоустройства и дорожного хозяйства Марата Чемалтынова, все выявленные недостатки исправляют в течение суток. Единственное, что может повлиять на работы – погода. Краску могут наносить при температуре асфальта от +5 градусов, а пластик - от +10. При этом влажность воздуха должна быть не больше 75%.

Разметку наносят ночьюФото: Амир Закиров

- Все недостатки исправляем в рабочем порядке. Есть места, где пришлось капитально переделывать работы. Например, улицу Горького на участке от Ленина до Советской. По схеме двойная сплошная проходила по центру, но там участок шире остальной улицы Горького. Поэтому сейчас вносим соответствующие изменения в действующую схему дорожного движения. Также внесли исправления в схему организации дорожного движения на улице Удмуртской, где автомобилисты жаловались на зауженные полосы, - прокомментировал Марат Чемалтынов.

Главный инженер также пояснил, что разметку, которую нанесли не по ГОСТам и утвержденной схеме организации дорожного движения, исправят за счет подрядчика.

- Мы еще раз провели встречу с нашими коллегами из ГИБДД, подрядчиками, пересмотрели внимательно схемы и поставили строго настрого на вид, что допускать ошибки ни в коем случае нельзя. Если же все-таки ошибки случаются, то нужно их быстро исправлять, - прокомментировал в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+) глава города Олег Бекмеметьев.

Сообщить о неправильностях в нанесении разметки можно по телефону Службы благоустройства и дорожного хозяйства 78-72-78. Кстати, по ГОСТу минимальная ширина полосы - 2,75 м.

Напомним, с 2020 года работы по нанесению разметки предусмотрены в муниципальном контракте по содержанию улично-дорожной сети с МУП г. Ижевска ДРЭУ. Работами сейчас занимается субподрядная организация ООО «Линия-Сервис».

- Ошибки бывают. Во-первых, выпадаем из графика из-за погоды. Во-вторых, бывает так, что чертежи устаревшие. В-третьих, люди работают ночью, напряженность высокая, внимания нужно много. Но мы очень быстро все корректируем. По основным видам работ мы идем с опережением графика. Отстаем с пешеходными переходами, но мы усилились, - рассказал директор подрядной организации Олег Трофимов.

Как проверяют качество

Качество разметки проверяют ретрорефлектомтером. Он показывает, как хорошо видно разметку днем и ночьюФото: Анастасия Захарова

Качество разметки хорошееФото: Анастасия Захарова

При всех недостатках с расположением линий, к качеству работ претензий и экспертов и общественников нет. Разметку проверяют специальным прибором - ретрорефлектометром. Он показывает коэффициенты светоотражения и световозвращения. Грубо говоря, с его помощью можно определить, насколько хорошо разметку видно днем и ночью.

При этом, Служба благоустройства и дорожного хозяйства качество работ проверяют совместно с общественниками ежедневно. Второй этап проверки проходит раз в неделю, в рамках него замеряют показатели светоотражения и проверяют состав краски.

Сейчас в городе нанесли третье всей планируемой по контракту разметки (35%). Это более 227 тысяч погонных метров. Все работы планируют завершить до 11 июня.

Гарантийный срок для пластиковой разметки составляет полгода, для краски - три месяца. Если «линии» сотрутся раньше отведенного срока, то подрядчик будет восстанавливать все за свой счет.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 19 мая. Настраивайтесь на 107.6 FM или слушайте в интернете: izh.kp.ru/radio Телефон студии - 94-50-94 Viber - 8-912-007-08-06

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