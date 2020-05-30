Итоги недели в Ижевске: разъяснения Минздрава Удмуртии по выплатам медработников, благоустройство двора дома Калашникова и прохладное начало лета
Для тех, в суматохе дел и планов пропустил самые яркие события уходящей недели, мы собрали подборку самых обсуждаемых новостей этого «уикенда»:
Коротко о главном:
Уроженка Удмуртии приняла участие в «Модном приговоре» на Первом канале
Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»
Голосование за лучший «Дом мечты» стартовало в Ижевске
Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020»
Сколько домов капитально отремонтируют в Удмуртии в этом году?
«Звездное небо» и библиотечная зона: в Ижевске представили проект благоустройства двора дома, где жил Михаил Калашников
В жилом доме в одном из городов Удмуртии обвалилась крыша
А теперь материалы с подробностями:
Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладным
Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладнымФото: pixabay.com
Ученые и синоптики дали свой прогноз на июнь и лето. Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» обратилась к синоптикам и экспертам. Оказалось, что начало лето будет прохладным.
«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплат.
«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплатФото: Амир Закиров
В мае в соцсетях появилось видео, на котором фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись. Минздрав Удмуртии дал разъяснения по выплатам медработникам.
Майские праздники в кругу семьи: вспышка коронавируса в Можге могла произойти из-за безответственности жителей
Как рассказал наш источник в медицинском сообществе, вспышка произошла из-за жителя Можги, который бессимптомно болел коронавирусом и не соблюдал режим самоизоляции. Он решил отметить майские праздники в кругу семьи. Родственники разъехались, а после – общались в других компаниях, ходили на работу. Это привело к росту заболеваемости. А следом – к ужесточению режима самоизоляции.
Жительница одного из домов Ижевска украсила входные группы в подъезды портретами мультперсонажей
Входные группы в подъезды дома №2 на улице Труда превратились в картинную галерею. На стенах появились Ежик в тумане и Лягушка-путешественница. Героев мультфильмов нарисовала местная жительница Вера Юманова по просьбе старшей по дому Тамары Чухловой.
Еще больше материалов по теме: «ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»