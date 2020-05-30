2020-05-30T17:50:21+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: разъяснения Минздрава Удмуртии по выплатам медработников, благоустройство двора дома Калашникова и прохладное начало лета

Подборка самых интересных и запомнившихся событий
Оксана Мымрина
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Итоги недели в Ижевске: разъяснения Минздрава Удмуртии по выплатам медработников, благоустройство двора дома Калашникова иИтоги недели в Ижевске: разъяснения Минздрава Удмуртии по выплатам медработников, благоустройство двора дома Калашникова иФото: Диля Ахмадишина
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Для тех, в суматохе дел и планов пропустил самые яркие события уходящей недели, мы собрали подборку самых обсуждаемых новостей этого «уикенда»:

Коротко о главном:

Уроженка Удмуртии приняла участие в «Модном приговоре» на Первом канале

Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»

Голосование за лучший «Дом мечты» стартовало в Ижевске

Жительница Удмуртии претендует на звание «Русская Красавица 2020»

Сколько домов капитально отремонтируют в Удмуртии в этом году?

«Звездное небо» и библиотечная зона: в Ижевске представили проект благоустройства двора дома, где жил Михаил Калашников

В жилом доме в одном из городов Удмуртии обвалилась крыша

А теперь материалы с подробностями:

Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладным

Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладным Фото: pixabay.com

Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладнымФото: pixabay.com

Ученые и синоптики дали свой прогноз на июнь и лето. Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» обратилась к синоптикам и экспертам. Оказалось, что начало лето будет прохладным.

«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплат.

«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплат Фото: Амир Закиров

«Мы оказываем помощь, не зная, есть ли у пациента коронавирус»: почему врачи скорой в Ижевске не получили обещанных федеральных выплатФото: Амир Закиров

В мае в соцсетях появилось видео, на котором фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи рассказывают о трудностях, с которыми они столкнулись. Минздрав Удмуртии дал разъяснения по выплатам медработникам.

Майские праздники в кругу семьи: вспышка коронавируса в Можге могла произойти из-за безответственности жителей

Как рассказал наш источник в медицинском сообществе, вспышка произошла из-за жителя Можги, который бессимптомно болел коронавирусом и не соблюдал режим самоизоляции. Он решил отметить майские праздники в кругу семьи. Родственники разъехались, а после – общались в других компаниях, ходили на работу. Это привело к росту заболеваемости. А следом – к ужесточению режима самоизоляции.

Жительница одного из домов Ижевска украсила входные группы в подъезды портретами мультперсонажей

Входные группы в подъезды дома №2 на улице Труда превратились в картинную галерею. На стенах появились Ежик в тумане и Лягушка-путешественница. Героев мультфильмов нарисовала местная жительница Вера Юманова по просьбе старшей по дому Тамары Чухловой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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