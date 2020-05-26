Голосование за лучший «Дом мечты» стартовало в Ижевске

26 Май 2020 2020-05-26T11:09:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Голосование за лучший рисунок в конкурсе «Дом моей мечты» от «Комсомолки» и специализированного застройщика «Железно Ижевск» стартовало. Оно продлится до 31 мая. Участники, которые наберут максимальное количество голосов, получат сертификаты в детский магазин номиналом 3500 и 3000 рублей. Еще одного победителя выберет партнер конкурса, компания «Железно» - этот участник также получит сертификат на 3500 рублей.

Всего за время проведения конкурса мы получили более 80 рисунков от детей до 14 лет. Напомним, чтобы поучаствовать в нем, ребенок должен был нарисовать тот дом, в котором он хотел бы жить.

Уже 1 июня, в День Защиты детей мы объявим победителей!

Как проголосовать?

1. Перейдите по ссылке и авторизуйтесь. Необходимую кнопку вы найдете в правом верхнем углу сайта, рядом с поисковой строкой. Сделать это можно через любую из соцсетей или электронную почту.

3. Найдите понравившийся рисунок и поставьте «лайк».

4. Готово! Ваш голос принят.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Застройщик «Железно» знает рецепт счастливого детства: компания проектирует интересные и безопасные пространства, в которых детям захочется проводить время.

Во дворах жилых комплексов всегда можно увидеть много детворы и услышать звонкий детский смех. Здесь для них открыт целый мир, который даёт возможность испытать свои умения, побороть страхи, познать радость дружбы и при этом быть в безопасности.

Все дворы оснащены камерами видеонаблюдения, а специальное резиновое покрытие убережёт от травм даже самых активных непосед!

На правах рекламы, 0+.

Полные правила конкурса смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU