«Я не был классическим миллионером, но мне было хорошо»: юный программист из Удмуртии переехал в США и попал в список Forbes

Программисту Севе Жидкову из маленького городка Воткинска в Удмуртии всего 18 лет. Несмотря на юный возраст, он вошел в список Forbes*, переехал в США и сейчас создает приложения, которыми пользуются люди со всего мира. Как ему это удалось, с чего он начинал, сколько зарабатывает и на что тратит, выяснила «Комсомолка».

ОТ БРАУЗЕРА К ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО РАЗРАБОТЧИКА

Программированием Сева начал заниматься еще в школе. В 9 лет мальчик создал первый браузер на основе движка Internet Explorer*. Он был достаточно простым – в нем можно было открывать лишь одну страничку и скроллить. Однако именно тогда наш герой понял, что с помощью интернета можно найти информацию и решить любую проблему. И он начал экспериментировать.

В следующие 5 лет он создал несколько приложений, которые взяли «на вооружение» известные компании. Для новостного издания «Медуза», запустившего рекламный путеводитель, Сева разработал Телеграм-бот. Приложение само отвечало пользователям, рассказывая им про достопримечательности. Для конкурса от компании Google* создал приложение, которое позволяет смотреть активность в твиттере на карте мира. Для компании Mail.ru Group* – бота-помощника для соцсетей, способного найти информацию, заказать такси, собрать сводку новостей. А еще – умное приложение для знакомств, которое анализирует интересы по профилю во «ВКонтакте» и позволяет искать людей, подходящих под выбранные интересы и много других проектов. В итоге летом 2017 года 15-летний Сева получил должность ведущего разработчика в одной из самых известных российских компаний - «ВКонтакте».

Первый год работы ВКонтакте. Офис. Сева с котом одной из коллег.

К СОБСТВЕННОМУ СТАРТАПУ

В этой компании Сева проработал почти 3 года. Одним из его проектов стала популярная онлайн-викторина «Клевер» - меньше, чем за 3 недели приложение скачали 1,5 млн человек. Еженедельно в нее играли и следили за ней порядка 700 тысяч человек.

онлайн-викторина «Клевер»

Однако в ноябре 2019 года 18-летний Сева решил еще сильнее изменить свою жизнь. Он уволился с высокооплачиваемой работы «ВКонтакте». И вместе с друзьями, 18-летними Кириллом Аверьяновым и Джорджем Анисимовым, запустил собственное дело – создал приложение для соцсетей по созданию масок – визуальных эффектов, которые автоматически накладываются на лицо человека при наведении камеры. Приложение назвали МАТТ.fun*

- Мы начали делать это приложение, когда в «Инстаграме» был тренд на маски «Какая ты принцесса», - рассказывает Сева. - И мы подумали, почему такие маски могут создавать только профессиональные 3D-редакторы, а не каждый пользователь? Почему нельзя создать маску – каждому пользователю со своими друзьями – например, какой ты сегодня из 3 «Б» класса. В общем, сделали первую версию приложения и получили 200 тысяч установок.

Приложение МАТТ

Сейчас он технический директор в МАТТ. Говорит, что на самом деле – формальная должность. Он руководит своей командой и параллельно программирует.

- В стартапе нет такого, что человек сидит и говорит, что всем делать. Нет. Ты сам сидишь и программируешь. И помимо этого ты на звонках, ты координируешь работу других, синхронизируешься с ними, решаешь проблемы, которые постоянно возникают.

Кроме разработки следующих версий своего приложения МАТТ, Сева вместе с друзьями решили усовершенствовать и доработать прямые трансляциями, которые стали невероятно популярными в условиях изоляции из-за коронавируса по всему миру.

АТМОСФЕРА СТАРТАПОВ

Уже почти 5 месяцев Сева живет в Лос-Анджелесе. Снимает дом вместе с ребятами-коллегами.

- Мне очень нравилось в Петербурге. Я уехал не из России. Я просто увидел, что в США очень много возможностей и поэтому приехал сюда, - объясняет Сева. – Здесь царит атмосфера стартапов.

Сева у костра в доме в Лос-Анджелесе

При этом Сева не скрывает, что в России ему жилось намного комфортнее – родной язык, прекрасная съемная квартира в Петербурге на Петроградке, хорошая ежемесячная зарплата. В США такого нет, но Севе это не мешает.

- Жизнь в другой стране – интересный опыт. И он мне скорее нравится, - говорит юноша. – Мне кажется, если ты хочешь делать стартапы и зарабатывать очень много денег, прямо о-о-очень много, существенно больше, чем в России, лучше ехать сюда. Но сначала не будет ни комфорта, никаких денег вообще. Но потом, в какой-то момент, ты начнешь использовать все эти возможности и будешь расти круче, чем в России. По крайней мере, я на это надеюсь.

Сева с друзьями в квартире в Санкт-Петербурге празднуют Хэллоуин

ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГ

Недавно журнал Forbes (16+) включил юношу в число номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Такой список составляется редакцией вместе с группой экспертов ежегодно. Они ищут 100 самых ярких молодых управленцев, предпринимателей, ученых, спортсменов, дизайнеров, программистов и деятелей искусства. Сева конкурирует с другими претендентами в номинации «Наука и технологии», где является самым молодым. Займет ли он место в рейтинге или нет, станет известно в конце мая.

- Мне невероятно приятно быть в Forbes. Это действительно круто, - говорит Сева. – Было приятно получить поздравления от знакомых, от семьи. Но это не главная моя мотивация. Мне нравится делать что-то крутое, менять жизнь людей. И в этом плане я не достиг, еще далеко не достиг своих целей. Поэтому я думаю о том, чего что я должен сделать, а не то что уже сделал.

«ТРАТИЛСЯ НА ПУТЕШЕСТВИЯ – И НЕ ЖАЛЕЮ»

На вопрос – миллионер ли он – Сева лишь смеется и говорит, что сейчас нет.

Окна квартиры Севы в Петербурге во время вечеринки для коллег

- Когда ты в своем деле, ты долго почти без денег. До этого проекта я хорошо зарабатывал. Я не был таким классическим миллионером, но мне было очень хорошо! – объясняет он и добавляет, что многое себе покупал и серьезно тратился на путешествия. Например, вместе с друзьями отправился по Африке.

- Мы начали с Европы, с Португалии. Потом полетели в Гану, на машине проехали по всей стране. Потом полетели на остров на экваторе. Когда переплывали экватор, держали телефоны с приложением, где было прямо написано «ноль-ноль». В общем, поставили себе эту галочку! Да, получается, что большинство своих денег, которые зарабатывал, я тратил на путешествие и ни о чем не жалею!

ВОПРОС-ОТВЕТ О ДЕВУШКАХ И НЕ ТОЛЬКО

Большую часть времени Сева проводит за компьютером. Но в тоже время он старается соблюдать режим дня. Спит по 7-8 часов, ложится вовремя.

- Во время работы «ВКонтакте» понял, что невероятно важно, чтобы оставаться умным, хорошо спать. И я не ем за компом. Я встаю, иду и спокойно обедаю или ужинаю за столом. Мне так больше нравится. Так я не чувствую, что в моей жизни есть только работа. Люблю наслаждаться моментом.

Сева с коллегами в офисе ВКонтакте

- А в игрушки компьютерные играешь?

- Да, иногда играю в Майнкрафт.

- А ты манией величия не страдаешь?

- Да-а. Проблема того, что можно легко «зазвездиться» – это понятная проблема, - Сева многозначительно хмыкает. – Думаю, что уже боролся с ней. Когда едва-едва устроился «ВКонтакт», и СМИ начали писать. Мне хочется думать, что я… Что мне удалось этого избежать. Благодаря моему фокусу на реальные технологические и бизнес проблемы, а не на развитие того, насколько я крут. Кстати, я часто спрашиваю своих друзей: «Ребят, все норм?»

Севе не нравится, когда его называют вундеркиндом. Говорит, что не идентифицирует себя с ребенком, предпочитает определение «программист».

- А в школе ты учился на пятерки?

- В начальной и средней школе был отличником. А когда всерьез решил заняться программированием, просто старался обходиться без троек. Сначала хотел поступать в университет, даже ездил на олимпиады, где занимал призовые места. Но в 9 классе начал удаленно работать с «ВКонтакте» и планы поменялись. Закончил среднюю школу вместе со всеми ребятами и решил для себя, что учеба в высшем учебном заведении подождет.

- А как на твои успехи реагирует родители?

- Никто никогда не скажет мне: «Нет, этого не нужно делать, иди в университет, иди по безопасным дорожкам». Когда я ушел из «ВКонтакте» в свой стартап, все видели, что я горел этим и не отговаривали, не спорили со мной. Они понимают, на сколько это сложно и верят в меня. И я за это им очень благодарен!

В США у Севы друзей очень мало. Все остались в России.

Сева Жидков и его коллеги из ВКонтакте

- За три года работы «ВКонтакте» я познакомился с невероятными людьми. Мы с ними очень близки. Очень сложно представить, как бы выглядела моя жизнь без них. Многие из них связаны с IT-сферой. Большинство – намного старше меня, хотя и есть ровесники.

- А как дела обстоят с девушками?

- У меня сообщение юным программистам, которых не любят девочки в школе. Это нормально! – Сева улыбается и продолжает. - Забейте и потерпите несколько лет! С девочками, уверяю вас, все наладится через несколько лет. У меня вот наладилось…

- Что с армией? Призывают?

- Не знаю. А что с ней? - Сева мастерски уходит от ответа.

- Какой ты будешь в 25 лет? Где будешь жить, будет семья? Будет у тебя борода?

- У меня и сейчас иногда борода есть, - улыбается. – Нет, семьи не будет. В 25 лет мне кажется все-таки немножко рановато. Скорее, лет в 30-35. А в 25, я надеюсь, что я буду делать что-то большое и серьезное в своей карьере. Пока не решил, где я буду жить. Я понимаю, что не хочу быть привязанным к одному какому-то городу или стране. Ну, условно: я работал бы в какой-то международной компании, и сначала полгода в одной стране жил, а потом еще где-то. Я бы путешествовал, как можно больше.

*Форбс, Интернет Экспрорер, Гугл, Майл Групп, Мэт фан

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